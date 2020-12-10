«الصحة» تتعاون مع «العدل» لإنجاز الزواج الإلكتروني

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تعاونها مع وزارة العدل لإنجاز معاملة الزواج الإلكتروني والتسهيل على المتعاملين، من خلال ربط إلكتروني بين الطرفين لمشاركة تقرير الفحص الطبي ومشورة ما قبل الزواج إلكترونياً، ضمن إطار القانون الاتحادي لنظم المعلومات الصحية، أثناء فعاليات «جيتكس للتقنية».

وأكد سعيد علي بحبوح النقبي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، أن التعاون مع وزارة الصحة يرسخ التكامل بين الخدمات الحكومية ما يحقق سعادة المتعاملين، موضحاً أن الزواج الإلكتروني يقوم على نظام ذكي متكامل، وجرى تطبيقه على مستوى المحاكم الشرعية الاتحادية في الدولة، وتتم من خلاله إجراءات عقود الزواج من دون الحاجة إلى سجلات ورقية، كما يوفر جميع المعلومات التي يحتاجها مستخدم النظام للحصول على الخدمة، والتي تندرج في إطار استراتيجية وزارة العدل لتقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة وضمان سيادة القانون من خلال كوادر مواطنة مؤهلة.

وقال علي العجمي، مدير إدارة نظم المعلومات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن التعاون مع وزارة العدل يعزز الجهود المشتركة لأتمتة الخدمات وتحسين كفاءة توظيف نظم المعلومات، بحيث تسرع الإجراءات والحصول على إحصاءات دقيقة عن عدد المعاملات ومدة إنجازها ما يساهم في بناء قاعدة بيانات مربوطة بمؤشرات الأداء، لافتا إلى نجاح الوزارة في التحويل الإلكتروني لخدمتي فحص المقبلين على الزواج والاستشارة الطبية.