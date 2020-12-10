«تنظيم الاتصالات» تكرم شركاءها في منصة الحكومة الرقمية

دبي (الاتحاد)

كرمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات شركاءها الاستراتيجيين في منصة الحكومة الرقمية، في ختام مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجاري بمشاركة عالمية واسعة.

وكرمت الهيئة وزارات الداخلية، والاقتصاد، والمالية، والتربية والتعليم، والصحة ووقاية المجتمع، وتنمية المجتمع، والعدل، والتغيير المناخي والبيئة، وهيئات السلع والأوراق المالية، والاتحادية للجمارك، والاتحادية للهوية والجنسية، والتنافسية والإحصاء، والتأمين، والوطنية للمؤهلات، إلى جانب صندوق الزكاة، والهلال الأحمر، وجامعة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال أسبوع جيتكس استعرضت الهيئة أهم مشاريعها ومبادراتها الوطنية في مجال التقنيات الحديثة وتسخيرها لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية، وإسعاد المتعاملين، وتعزيز مبدأ الحكومة الشاملة وخدمات التكنولوجيا المميزة. إلى ذلك، قال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «أتوجه بالتهنئة إلى الجهات الحكومية على منصة الحكومة الرقمية على نجاح هذه الدورة التي جاءت في ظروف استثنائية، فقد كانوا عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة عندما أعلنت أن جيتكس 2020 سيكون عنوان مرحلة التعافي التي تقودها دولة الإمارات مثلما قادت مرحلة الجاهزية واستمرارية الأعمال في بداية الإجراءات الاحترازية»، مضيفاً «دورة هذا العام نقطة فاصلة في تاريخ هذا الحدث العالمي، وفي تاريخ دولتنا الحبيبة». واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية مشروع «الحكومة المستقبلية»، الذي يسلط الضوء على الشكل الذي ستبدو عليه دولة الإمارات في المستقبل متجاوزاً الخيال البشري. كما استعرضت الهيئة التطورات الخاصة بالهوية الرقمية، وأهم التحديثات الحاصلة على مشروعي التوقيع الرقمي، ومحفظة البيانات الرقمية، وسعياً منها لتسهيل عملية الحصول على الخدمات الحكومية الذكية، استعرضت الهيئة مشروع الدفع الرقمي لتسهيل الدفع مقابل الخدمات الحكومية.