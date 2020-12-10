«الصحة ووقاية المجتمع»: 5 مشاريع «ذكية» تدعم الرعاية الطبية

دبي (الاتحاد)

استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في ختام مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية، 5 مشاريع صحية مبتكرة تلبي احتياجات المرضى والمتعاملين، وهي: مشروع ربط الإسعاف الوطني مع قسم الطوارئ في مستشفيات الوزارة، والذي يهدف إلى أتمتة بيانات المرضى خلال عملية النقل لتفعيل الإنذار المبكر إلكترونياً، ومشروع تطبيق «رعاية» لتوفير المتابعة الطبية والإرشادات الصحية للحالات الإيجابية والمشتبهة بكوفيد-19. كما عرضت الوزارة مشروع «التطبيب عن بعد» لتقديم الاستشارات الطبية ومتابعة الحالات المرضى الصحية عبر الاتصال المرئي، ومشروع نظام إلكتروني لتقديم الشكاوى الطبية والإدارية على المنشآت الصحية الخاصة، بالإضافة إلى مشروع منصة المرضى الرقمية «شفاء» المرتبطة بنظام تكنولوجيا الرعاية الصحية «وريد» ضمن شبكة موحدة للمنشآت الصحية.

وخلال مشاركتها استعرضت الوزارة أحدث خدماتها ومبادراتها الذكية في إطار خططها لتوظيف تقنيات متطورة، وفق رؤية استشرافية لمستقبل الخدمات الصحية، وسط إقبال وتقدير من مشاركي المعرض وزوار المنصة واستقطاب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين والمهتمين.