«بوجاتي بوليد».. خبرة هندسية تصنع وحش مضمار خارق القوة وخفيف الوزن

روما (د ب أ)

طورت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة سيارة جديدة فائقة القوة باسم «بوجاتي بوليد» والذي يعني «النيزك الكبير» أو «كرة النار» باللغة الإيطالية.

ولتقديم سيارة السباق الكوبيه فائقة القوة، أعادت «بوجاتي» تطوير محركها الأيقوني «دبليو 16» سعة 8 لترات لكي تصل قوته إلى 1825 حصاناً، ما يتيح للسيارة الانطلاق بسرعة 500 كيلو متر في الساعة.

وبحسب شركة السيارات الإيطالية، فإن «بوليد» تستطيع الدوران حول الحلبة بالكامل خلال 5 دقائق و23 ثانية، ما يجعلها فائقة السرعة.

وما يساعد «بوليد» في الوصول إلى سرعات عالية للغاية خفة وزنها، الذي لا يزيد على 1240 كجم، ولجعلها سيارة ذات سرعة خارقة، استخدمت «بوجاتي» عناصر التثبيت المصنوعة من التيتانيوم، في حين أن المكونات الوظيفية مصنوعة من سبيكة التيتانيوم الفضائية المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد بسمك لا يتجاوز 0,01 بوصة، ومكابح وطلاءات من السيراميك، وألياف كربون أحادية فائقة القوية تستخدم في الصناعات الجوية.

ووفقاً لمحاكاة «بوجاتي»؛ تتسارع «بوليد» من 0 إلى 100 كلم/الساعة في 2.17 ثانية. وعند القيادة بسرعة بطيئة، يظل سطح السيارة أملس. إلا أنه ومع السرعات العالية، ينتفخ مجال من الفقاعات، ما يقلل السحب الديناميكي الهوائي بنسبة 10 بالمائة، ويضمن تقليل قوى الرفع بنسبة 17 بالمائة.

وعن وحش المضمار الذي صنعته، قال عضو مجلس إدارة «بوجاتي»، ورئيس التطوير التقني لـ«بوليد»، ستيفان إلروت: «تم تصميم هذه السيارة حول مجموعة نقل الحركة W16 بأدنى بنية للجسم، وبيانات أداء لا تصدق. والنتيجة: أصغر هيكل ممكن لسيارة ذات أداء مذهل». كما حرصت الشركة على أن تتوافق «بوليد» مع لوائح السلامة الخاصة بالاتحاد الدولي للسيارات.