أسعار النفط ترتفع بفضل طرح لقاح كورونا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مدعومة بطرح لقاح مضاد لكوفيد-19 في بريطانيا والموافقة الوشيكة على لقاح في الولايات المتحدة مما قد يحفز انتعاشاً في الطلب على الوقود، على الرغم من زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتاً أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 45.77 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 49.08 دولار للبرميل. ولم يطرأ على الأسعار تغير يذكر أثناء الليل.

وقال هووي لي الخبير الاقتصادي لدى بنك أو.سي.بي.سي في سنغافورة "السوق تتجاهل ما يبدو أنه شتاء صعب وتتطلع إلى صورة متفائلة في 2021". وقد تبدأ عمليات التحصين قريباً ربما في غضون أيام في الولايات المتحدة، إذ تجتمع لجنة من المستشارين اليوم لمناقشة ما إذا كانت ستوصي إدارة الغذاء والدواء الأميركية بالتصريح بالاستخدام الطارئ للقاح تنتجه فايزر وبيونتك.

وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة "اللقاح المضاد لكوفيد-19 نقطة تحول كبيرة. من بين مزاياه العديدة، أنه سيضع نهاية لانخفاض الطلب في سوق النفط، الذي عاني من قيود تفرضها الحكومات على الحركة".