دول التعاون تبحث تعزيز التجارة الحرة مع العالم

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، اجتماع أصحاب المعالي وزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخاص باتفاقيات ومفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى.

تم خلال الاجتماع استعراض سير مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى.

وشدد معالي الدكتور ثاني الزيودي في كلمته خلال الاجتماع على أهمية زيادة التنسيق بين دول المجلس لتحقيق مزيد من الانفتاح على التجارة الدولية، وضمان تنفيذ خطط التنوع الاقتصادي لديها من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات أصبحت اليوم من أهم صور التكامل في الاقتصاد العالمي، نظراً إلى دورها المحوري في إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية على تجارة السلع والخدمات، مما يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري، ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد معاليه حرص حكومة دولة الإمارات، وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، على دعم أي خطط إيجابية لتعزيز مسار مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى، مضيفاً: «أعربت الحكومات الخليجية بصورة واضحة عن التزامها بدعم الاستراتيجيات والخطط التي تؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الصادرات غير النفطية».