خبراء: قوة التصنيف السيادي تجعل الإمارات نموذجاً اقتصادياً عالمياً

حسام عبدالنبي (دبي)

أكد خبراء أن حصول حكومة دولة الإمارات على التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني، يعكس عدداً من الحقائق، أهمها قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز التحديات المختلفة في الوقت الذي تعاني فيه الاقتصادات المتقدمة من تراجع معدلات النمو، مشيرين إلى أن توالي شهادات المؤسسات الدولية بالثقة في الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات المالية والاقتصادية الحكومية يحقق منافع عدة تنعكس في النهاية على تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الرفاه للمواطنين.

الجدارة الائتمانية

وتفصيلاً، اعتبر محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، حصول حكومة الإمارات على التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة، تأكيداً لقدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز التحديات والظروف الاستثنائية التي نجمت عن تداعيات «كوفيد- 19»، رغم تأثر الاقتصادات العالمية كافة بسبب ظروف الإغلاق، مشيراً إلى أن تلك الشهادة الدولية الجديدة من قبل وكالة التصنيف الدولية «موديز» تبرهن على عدد من الحقائق وأهمها نجاح رؤية وسياسات الدولة المالية والاقتصادية، وقوة واستقرار القطاعات الاقتصادية والمالية والائتمانية. وأوضح النعيمي، أن فوائد ذلك التصنيف السيادي تنعكس على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل في دولة يتميز اقتصادها بالاستقرار الداخلي والعلاقات الدولية القوية، فضلاً عن تمتع الدولة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

التحفيز الاقتصادي

ومن جانبه، قال عثمان أحمد، الخبير المالي ومدير الاستثمارات في إحدى شركات إدارة الأصول، إن حصول دولة الإمارات على ذلك التصنيف السيادي المتميز يرسخ مكانتها كنموذج اقتصادي عالمي قادر على مواجهه كافة التحديات الدولية، منبهاً أن البعض حاول دائماً التشكيك في قدرة اقتصاد الإمارات على النمو في ظل تراجع أسعار النفط أو تأثر القطاع العقاري، ولكن جاءت تقارير المؤسسات الدولية المختلفة والمتعددة لتبين متانة الأسس الراسخة التي تستند إليها المالية العامة للدولة، ونجاح وفعالية السياسات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية سواء لتنويع مصادر المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، أو للتعامل مع آثار الجائحة عبر خطط التحفيز الاقتصادي المختلفة.