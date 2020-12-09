«الشيخ خليفة للامتياز» تطلق النموذج 2021 للجائزة

أبوظبي (وام)

كشفت جائزة الشيخ خليفة للامتياز، عن إطلاق النموذج 2021 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز لهذا العام في دورتها التاسعة عشرة.

أعلن ذلك سعيد عبدالجليل الفهيم، رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، خلال الاجتماع الافتراضي للجنة العليا للجائزة.

كما أعلن رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز عن إضافة فئة جديدة باسم «فئة النخبة المتميزة»، والتي سيتم تقييمها من قبل خبراء ومقيمين دوليين، وفق متطلبات النموذج التقييمي لجائزة الشيخ خليفة للامتياز.

ومن جانبه، أشار محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي عضو اللجنة العليا للجائزة، إلى قيام برنامج جائزة الشيخ خليفة للامتياز، باستكمال كافة الخطوات اللازمة للتحول الرقمي الكامل، مؤكداً سعادته بأن الدورة التاسعة عشرة الحالية، ستتم وبصورة افتراضية وذكية.