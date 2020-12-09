3.7 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

ربحت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالأسواق المالية المحلية المتداولة مع نهاية جلسة تعاملات أمس، نحو 3.7 مليار درهم.

وواصلت أسواق المال الإماراتية مسيرة صعودها لليوم الرابع على التوالي، ما دفع بمؤشراتها العامة لبلوغ مستويات جديدة، ممهدة الطريق لتحقيق المزيد من الاختراقات، خاصة في ظل استمرار تدفق السيولة إلى قاعات التداول. وكانت الأسواق افتتحت تعاملات جلسة أمس على ارتفاع كبير، قبل أن تتعرض لعمليات جني أرباح طبيعية لكنها نجحت في استيعاب الجزء الأكبر منها، معززة بذلك من قوتها، وهو ما شجع شريحة جديدة من المستثمرين على الاستثمار.

ويظهر الرصد اليومي للتعاملات إغلاق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 2539 نقطة بنمو نسبته 0.28%، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 5077 نقطة بزيادة نسبتها 0.29 % مقارنة مع الجلسة السابقة.

وكان سهم «إعمار العقارية» واصل صعوده إلى 3.60 درهم، وسط ارتفاع قيمة الصفقات التي أبرمت عليه، والتي تجاوزت قيمتها 106 ملايين درهم، كما ارتفع سهم «داماك» إلى 1.43 درهم. وفي قطاع البنوك صعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى 10.95 درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول إلى 13.14 درهم وبنك أبوظبي التجاري إلى 6.08 درهم، وأبوظبي للطاقة إلى 1.54 درهم. وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 900 مليون درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 692 مليون سهم نفذت من خلال 9946 صفقة.