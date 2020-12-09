«بوينج 737 ماكس» تجري أول رحلة تجارية منذ تعليقها

أجرت طائرة «بوينج 737 ماكس»، اليوم الأربعاء، أول رحلة تجارية منذ تعليقها قبل 20 شهراً عقب حادثي تحطم.

وحطت الطائرة في مدينة «بورتو أليغري» البرازيلية.

كانت سلطات الطيران العالمية أمرت بوقف تحليق «737 ماكس» في أعقاب تحطّم طائرة من هذا الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في مارس 2019 في ظروف مشابهة لحادث تحطّم طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة «لايون اير» في أكتوبر 2018، في كارثتين جويتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصاً.

وحطت الرحلة 4104 لخطوط «غول» البرازيلية منخفضة التكلفة بعد نحو 70 دقيقة على إقلاع الطائرة من ساو باولو بعد أن كانت أدخلت عليها تعديلات.

والطائرة، التي تتسع لـ186 راكبا، كانت محملة ب88 بالمئة من قدرتها.

و«غول» هي أكبر خطوط جوية داخلية في البرازيل. وقالت إنها تتوقع أن يعود أسطولها، الذي يضم سبع طائرات 737 ماكس، إلى التحليق بنهاية العام.

وقدرت شركة «بوينج» الأميركية لصناعة الطائرات، في وقت سابق هذا العام، أن أزمة طائرات «737 ماكس» كلّفتها حوالى عشرين مليار دولار أميركي.