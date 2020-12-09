الإمارات ضمن أفضل 20 دولة في مؤشر المعرفة العالمي

دبي (وام)- حافظت الإمارات على مركزها في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2020 ضمن أفضل 20 دولة متقدمة 3 مراتب لتحتل المرتبة 15 عالمياً والأولى عربياً مع احتفاظها بالمركز الثاني عالمياً على مستوى الاقتصاد للعام الرابع.

تم الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي، كشف فيه "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" و"مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة" النقاب عن نسخة 2020 من مؤشر المعرفة العالمي.

وقال جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن الإمارات احتلت المرتبة الـ10عالمياً على مستوى التعليم قبل الجامعي والأولى على مستوى خمسة مؤشرات قطاعية ومحاور فرعية ومتغيرات.