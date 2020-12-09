اتفاقية لتعزز المهارات التقنية لدى موظفي حكومة أبوظبي

دبي (الاتحاد)- أعلنت أكاديمية أبوظبي الحكومية وهيئة أبوظبي الرقمية، عن تفعيل شراكتهما مع مايكروسوفت لصقل مهارات الكفاءات العاملة في القطاع الحكومي بأبوظبي، من خلال إطلاق "منصة مهارات" للتعلم الرقمي لتعزيز المهارات عبر برامج مايكروسوفت المختلفة، ما يضمن اكتساب موظفي حكومة أبوظبي فهماً أعمق لكيفية استخدام تقنيات مثل "مايكروسوفت أزور"، و"أوفيس 365"، والبيانات، والذكاء الاصطناعي إلى جانب داينمكس 365.

جاء هذا الإعلان على هامش مشاركة أكاديمية أبوظبي الحكومية وهيئة أبوظبي الرقمية في أسبوع جيتكس للتقنية بدبي.

وجرى تفعيل "منصة مهارات"، ضمن "مركز التميز السحابي"، التي تعمل بمثابة بوابة تعليمية سهلة الاستخدام لجميع المهنيين في الجهات التابعة لحكومة أبوظبي.

وتركز بوابة التعلم الرقمي على منح شهادات تتعلق بمنتجات مايكروسوفت المختلفة عبر تقديم أكثر من 1000 دورة تدريبية ونحو 50 ندوة عبر الإنترنت، إلى جانب تسعة مسارات تعليمية تتراوح ما بين الحوسبة السحابية والتقنيات الأخرى والمهارات الشخصية.

وعلاوة على ذلك، تتوفر تسعة مسارات تعليمية تغطي مجالات مختلفة تتضمن الحوسبة السحابية والتقنيات بأنواعها والمهارات الشخصية. كما تتضمن المسارات تقديم الدعم اللازم لتعزيز المهارات؛ وتوفير جلسات للأسئلة الشائعة، والتحضير للاختبارات، والتدريب بقيادة معلم متخصص، إضافة إلى إتاحة الشارات الاعتمادية والشهادات.

وبهذا الصدد، قالت الدكتورة نعمة سالمين العامري عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية: "تواصل أكاديمية أبوظبي الحكومية جهودها الرامية لصقل مهارات الكفاءات العاملة في القطاع الحكومي بإمارة أبوظبي، خصوصاً في ظل التقدم الذي تشهده دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي بمستويات تقنية عالية، لنسهم في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وهدفها المتمثل في إبقاء الإمارة في طليعة التقدم التكنولوجي، وضمان ارتباطها الكامل بالاقتصاد العالمي، ورفع كفاءة القوى العاملة لمواكبة هذا التطور الرقمي المتسارع، ويسعدنا أن نجسد هذه الأهداف من خلال التعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية ومايكروسوفت لتحقيق التحول الرقمي المنشود".

من جانبه، قال سيد حشيش المدير العام لمايكروسوفت الإمارات: "ستواصل مايكروسوفت في ظل ريادة القطاع الحكومي المساهمة في رفع مستوى المهارات، وذلك عن طريق تمكين المواطنين من تحقيق الاستفادة الكاملة من التقنيات الناشئة، وستتم هذه الخطوة من خلال انضمامهم إلى المنصة الوطنية للتعلم الرقمي التي تدعى (مهارات) وكذلك مشاركتهم في برنامج مايكروسوفت Cloud Society، والذي بدوره يضم 256 ألف عضو في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، وأود التنويه بأننا من خلال تسخير محتوى مايكروسوفت التعليمي في البوابة الرقمية وإتاحته عبر منظومة الشركاء الأساسيين سنتمكن من استضافة أكثر من 100 حدث وفعالية مجتمعية، يتم تقديمها جميعاً من خلال بوابة المهارات المصممة خصيصاً لخدمة هذه الأهداف".

وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة تتيح المنصة التعليمية الرقمية لجميع المقيمين، الأمر الذي يأتي في إطار جهود حكومة دولة الإمارات، وأكاديمية أبوظبي الحكومية الرامية إلى تعزيز المهارات الوطنية، حيث شهد هذا النهج قيام مجموعة أبوظبي للإعلام بحملة وطنية تحت عنوان "التعلم الرقمي للجميع"، والتي تهدف إلى تمكين المشاركين من اكتساب مهارات جديدة من خلال استثمارها في الابتكار القائم على التكنولوجيا.