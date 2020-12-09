«أبوظبي للإسكان» تطلق خدمة الاستعلام عن الطلبات عبر الرسائل النصية

دبي (الاتحاد)- أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان خدمة الاستعلام عن الطلبات عبر الرسائل النصية، خلال مشاركتها تحت مظلة جناح حكومة أبوظبي في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن جهود «الهيئة» الرامية لتوفير الممكنات الرقمية المناسبة للمتعاملين، من خلال التحديث المستمر للتقنيات والحلول الرقمية للخدمات المقدمة من قبل «الهيئة»، تعزيزاً لدور قيادتنا الحكيمة في تطوير أحدث تقنيات العمل الحكومي، وعملاً بالتوجيهات الحكومية فيما يتعلق بتفعيل وتوسيع استخدام الخدمات الرقمية؛ بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتوفير تجربة سهلة وسريعة وآمنة، وتقليل الجهد والوقت على المتعاملين للاستفسار عن طلباتهم المقدمة.

وبإمكان المتعامل إرسال رسالة نصية على الرقم «4668» للاستعلام عن حالة الطلب على الخدمات الإسكانية لـ«الهيئة» لجميع الخدمات المقدمة للمتعاملين. كما تتوافر هذه الخدمة أيضاً عن طريق الموقع الإلكتروني لهيئة أبوظبي للإسكان وتطبيقها للهواتف والأجهزة الذكية وعبر نظام الرد الآلي، حيث تستمر «الهيئة» في تقديم خدماتها للمتعاملين عبر القنوات الرقمية لإجراء معاملاتهم، إذ تسعى من خلال الخدمات الإسكانية التي تقدمها إلى توفير الاستقرار الاجتماعي، وإسعاد المواطنين في إمارة أبوظبي.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة أبوظبي للإسكان تأسست لتحقيق مجموعة من الأهداف والمهام الاستراتيجية، والتي تشمل تنفيذ برامج إسكان المواطنين وتحديد متطلبات تنفيذ هذه البرامج، وإعداد التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية، وتطوير برامج الإسكان والنظم واللوائح الخاصة بكل برنامج، وتسلم الطلبات الخاصة بمختلف أنواع برامج الإسكان وقروض الإسكان من المواطنين ودراستها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.