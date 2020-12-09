«جمارك عجمان» تدشن تطبيق «الميناء الذكي»

عجمان (وام) - ‎دشن الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان تطبيق «ميناء عجمان الذكي» الذي يتيح للمستخدمين المسجلين والمخولين الدخول إلى حرم الميناء بطريقة آمنة وذكية، وذلك خلال فعاليات معرض جيتكس للتقنية 2020.

حضر حفل التدشين، الذي جرى في منصة حكومة عجمان في معرض جيتكس، عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في دائرة الميناء والجمارك في عجمان. وأكد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، أن تطبيق «ميناء عجمان الذكي» يتيح للمتعاملين الدخول الآمن والسريع لحرم الميناء، إضافة لحوكمة الإجراءات الأمنية وتكاملها، وتقليص الزمن المستغرق لدخول الميناء.

‎وأضاف أن دائرة الميناء والجمارك تسعى إلى أتمتة كافة الخدمات المقدمة للجمهور، موضحاً أن التطبيق خطوة للتحول نحو الأتمتة والتطوير الذكي لخدمات الدائرة البحرية، والتي تأتي بالتوافق مع رؤية عجمان 2021 التي وضع أسسها واستراتيجيتها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وبرنامج التحول الرقمي لحكومة عجمان 2017 - 2022.

وأكد النعيمي أن الدائرة تضع الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين في صدارة أولوياتها؛ لذلك اتخذت زمام المبادرة لإدخال العمليات الرقمية المتطورة واستخدام التطبيقات الذكية في خدماتها الجمركية والبحرية للقضاء على الحاجة لمراجعات المتعاملين، وتبسيط رحلة العميل لضمان تجربة أفضل، مشيراً إلى أن الدائرة تسعي دائماً للاستفادة من التقنية والتكنولوجيا الحديثة لتسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الأساليب الحديثة للجمهور ضمن أعلى المستويات والمعايير العالمية في تقديم الخدمات الرقمية للمتعاملين.