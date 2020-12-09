«الزراعة والسلامة الغذائية» تروج لـ «الرقابة على الثروة الحيوانية»

دبي (الاتحاد) - تستعرض هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عدداً من المشاريع الذكية المخصصة لخدمة قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني، وذلك من خلال منصتها ضمن جناح حكومة أبوظبي الرقمية في أسبوع «جيتكس للتقنية 2020».

وقال يعقوب العوضي مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن مشاركة «الهيئة» في «جيتكس 2020» ضمن جناح حكومة أبوظبي الرقمية، تُعد فرصة مثالية لتسليط الضوء على التطبيقات الذكية والمشاريع التي ابتكرتها «الهيئة» لخدمة قطاع الزراعة والغذاء والثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، والتي تعتمد على أحدث التقنيات، بما في ذلك تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمل واستدامة القطاع الزراعي، وتعزيز منظومة الأمن الحيوي في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى مواكبة النهضة التكنولوجية التي تشهدها كافة القطاعات في الدولة.

وأضاف: «تركز (الهيئة) هذا العام على الترويج لأحدث تطبيقاتها الإلكترونية المخصصة لمربي الثروة الحيوانية والذي يستهدف المحافظة على الثروة الحيوانية لإمارة أبوظبي وتنميتها بطريقة مستدامة، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الأمن الحيوي، ومساعدة المربين على تنمية وتطوير قدراتهم في هذا المجال».

وأوضح أن تطبيق «الرقابة على الثروة الحيوانية» والذي يمكن تحميله عبر منصتي «آبل» و«أندرويد» للأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، يوفر الكثير من الخدمات التي يحتاج إليها مربو الحيوانات على مستوى إمارة أبوظبي، حيث يمكن للمربين إدارة القطيع في عزبهم من خلال ترقيم الحيوانات ومتابعة الخدمات، واستخراج تقارير الفحوص البيطرية، كما تتوافر عبر التطبيق خدمة تتبع الحيوانات السائبة والمفقودة، وهي خدمة متاحة لشرطة أبوظبي للمساعدة على متابعة الحيوانات المفقودة.

يذكر أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تقدم 48 خدمة زراعية وغذائية وحيوانية إلكترونياً لكافة المتعاملين معها، منها 15 خدمة لمربي الثروة الحيوانية و12 خدمة زراعية لأصحاب المزارع الصغيرة والتجارية و19 خدمة غذائية لخدمة قطاع الغذاء في الإمارة، كما تقدم «الهيئة» خدمتين أخريين لتعزيز فرص الاستثمار في قطاع الزراعة والغذاء.