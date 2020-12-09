تعاون بين «مالية دبي» و«دو» لتنفيذ منصة أتمتة العمليات

دبي (الاتحاد) - أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، تطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة مع دائرة المالية بحكومة دبي؛ بهدف تطوير منصة الأتمتة الآلية للعمليات، كخدمة (RPaaS)، وذلك ضمن إطار منصة بيانات دبي المتكاملة «دبي بالس» التي تشرف على إدارتها «دبي الذكية»، وتُعد بمثابة العمود الفقري ونظام التشغيل الرقمي الذي تستند إليه مجموعات البيانات الضخمة والهوية الرقمية، وتوفر خدمات التحليل والتخزين وخدمات الحوسبة لمختلف الهيئات والجهات الحكومية في دبي.

وتماشياً مع أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف دائرة المالية في دبي إلى تعزيز تحولها الرقمي، وستعمل «دو» على تسخير خبراتها ومواردها ودعمها للإشراف على تنفيذ منصة الأتمتة الآلية للعمليات (RPA). وجرى توقيع الاتفاقية بين الجانبين في مركز دبي التجاري العالمي، خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020، الذي يقام بين 6 و10 ديسمبر 2020.

وتعمل منصة «الأتمتة الآلية للعمليات»، باعتبارها محفظة خدمات شاملة، كمنصة متطورة ومتكاملة لعمليات دائرة المالية في دبي، وتوفر وصولاً سلساً إلى جميع الوظائف المطلوبة، بما في ذلك التنسيق والتراخيص والبنية التحتية والأمن والخدمات المدارة. وعند إطلاقها رسمياً، ستقوم دائرة المالية بأتمتة ونشر وإدارة جميع العمليات المالية من خلال المنصة، مما يوفر تجارب أفضل للمتعاملين وسرعة أكبر في إنجاز الخدمات والاستجابة للمتطلبات مع مستوى أعلى من المرونة، فضلاً عن تقليل الأخطاء البشرية، وتوفير مستوى أفضل من الكفاءة والفعالية التنظيمية. وستقوم «دو» أيضاً بتوجيه جميع أنشطة العصف الذهني ومراحل التطوير وحالات الاستخدام، لتعليم التكنولوجيا طرق محاكاة الإجراءات البشرية، ودمجها لتسهيل عمليات الأعمال وتنفيذها بسلاسة.

وقال فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الجديدة والابتكار في «دو»: «ستلعب برمجيات التحكم الآلي بالعمليات دوراً أساسياً في المستقبل الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة نظراً لما يمكن أن تقدمه للمؤسسات والجهات الحكومية من فوائد على صعيد تحسين كفاءة عملياتها ودفع التحول الرقمي. ونسعى من خلال هذا المشروع إلى التأكد من إلمام منصة الأتمتة الآلية للعمليات كخدمة بجميع الممارسات والإجراءات المطلوبة إلى جانب ضمان قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة بسلاسة وبشكل مستمر. ونفخر بهذه الشراكة مع دائرة المالية في دبي لتطوير وتنفيذ هذه المشروع الواعد. ونؤكد التزامنا بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ومواصلة مساعينا الرامية إلى إحداث تحول إيجابي في مجتمعنا باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية لشركة دو».

من جهته، قال عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية بحكومة دبي، إن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة لدائرة المالية في إطار مساعيها لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي وتحسين كفاءة عملياتها وعمليات الجهات الحكومية الأخرى التي تتعاون معها، وتقديم خدمات أفضل للمتعاملين معها.

وأضاف: «يأتي تطوير منصة الأتمتة الآلية للعمليات في دائرة المالية استكمالًا للعقد القائم حاليًا لاستضافة تطبيقات الدائرة والخدمات المدارة الحيوية في منصة (دبي بالس). وسوف تكون البداية بتطبيق حالتي استخدام ضمن منصة الأتمتة الآلية للعمليات، تجميع البيانات المالية الموحدة، ونظام المعاملات الداخلي العام، قبل تعميم التقنية على جميع الإدارات في الدائرة لأتمتة العمليات اليدوية وفقًا لخططنا الخاصة بالتحول الرقمي، وهو ما ينسجم مع جهودنا الحثيثة الرامية إلى دعم استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، وسنتمكن من خلال شراكتنا هذه مع (دبي بالس) من المضي قدماً نحو المستقبل الرقمي المستدام».