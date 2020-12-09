«نداء» و«ايرباص» توقعان اتفاقية شراكة

دبي (الاتحاد) - أبرمت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، عقد شراكة مع شركة ايرباص لنشر مجموعة من حلول الاتصالات المتخصصة الخاصة بالأزمات والطوارئ خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020 الذي تستضيفه دبي حاليا.

وقع الاتفاقية منصور بوعصيبه المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة نداء ووليد لحود مدير المبيعات الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة سكيور لاند كوميونيكيشنز لدى ايرباص وذلك خلال حفل رسمي في جناح نداء الذي يستضيف شركة ايرباص.

وتتضمن الاتفاقية تشغيل تطبيقات تاكتيلون آغنت 500 و800 والجهاز تاكتيلون دابات من ايرباص عبر شبكة نداء للجيل الرابع اعتباراً من عام 2021 مما يسهم في تحسين وتسريع عمليات الاستجابة في حالات الأزمات والطوارئ التي تستدعي تنسيق الجهود لضمان السلامة العامة.

وتحظى الهيئات الحكومية والجهات المعنية بالأمن والسلامة العامة وفرق الاستجابة الأولية والفورية ومنظمو الفعاليات وفرق إدارة العمليات وموظفو المؤسسات في مُختلف القطاعات والمنشآت الحيوية بإمكانية الاستفادة من المزايا المتطورة التي توفرها هذه الحلول لتعزيز أنظمة الاتصالات المتخصصة من خلال دعم عملياتها.

ويعد جهاز تاكتيلون دابات من ايرباص هاتفاً ذكياً متوافقاً مع شبكات الجيل الرابع ومزوداً بنظام تيترا للاتصال اللاسلكي وتم تصميمه لتمكين المستخدمين من الانتقال تلقائياً بسلاسة بين شبكة التيترا وشبكة الجيل الرابع حسب نطاق التغطية المتاح في مختلف المناطق داخل الإمارة.

في حين تُقدم منصات تطبيقات تاكتيلون آغنت 500 و800 خدمة إرسال الرسائل النصية القصيرة وميزة «الضغط للتحدث» الآمنة مع إمكانية تحديد المواقع بدقة عالية فضلاً عن إمكانية إرسال الرسائل الصوتية ومشاركة مقاطع الفيديو وغيرها من مهام الوسائط المتعددة مما يُتيح إمكانية التواصل بين مُختلف الشبكات والأجهزة لا سيما في حالات الطوارئ التي تتطلب الاستجابة السريعة والفورية للحدث في وقت قياسي أو مراقبة العمليات عن كثب.

كما يُمكن إدماج تاكتيلون آغنت ضمن شبكات تيترا اللاسلكية بشكل كامل من أجل تهيئة بيئة عمل هجينة فعالة. كما سيتيح نظام التايرا من ايرباص امكانية الاتصال بين شبكتي التيترا والجيل الرابع بسهولة ويسر من خلال تطبيق تاكتيلون آغنت.