«عنكبوت» تتعاون مع «هواوي»

دبي (الاتحاد) - وقعت «هواوي» وشبكة الإمارات الوطنية المتقدمة للتعليم والبحوث «عنكبوت» والتي تزود المؤسسات الأكاديمية بخدمات الاتصال بالشبكات التعليمية في جميع أنحاء العالم، مذكرة تفاهم على هامش أسبوع جيتكس للتقنية 2020. ويتعاون الطرفان بموجب المذكرة على تعزيز واحدة من التقنيات الرائدة في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط لتوفير التعليم بالاعتماد على الحوسبة السحابية.

وقال فاهم النعيمي، الرئيس التنفيذي لشبكة الإمارات الوطنية المتقدمة للتعليم والبحوث «عنكبوت»: «يسعدنا أن نتعاون مع (هواوي) باعتبارها مزود حلول الحوسبة السحابية وشريك التكنولوجيا الرئيسي لشبكة عنكبوت، حيث عملنا معاً في السابق على إنشاء واحد من أفضل مراكز البيانات المعرّفة بالبرمجيات في الإمارات والشرق الأوسط بأكمله. ويعتمد المركز على حلول الحوسبة السحابية لتوفير الخدمات التعليمية إلى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية. نحن عازمون على نشر الخدمات التعليمية التي تعتمد على الحوسبة السحابية على نطاق واسع بفضل الحلول الحديثة التي توفرها (هواوي) لدفع عجلة التحول الرقمي في القطاع التعليمي».

من جانبه، قال ديفيد شي، رئيس مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» لقطاع المشاريع والمؤسسات في الشرق الأوسط: «لطالما كانت شبكة عنكبوت رائدة في اعتماد أحدث حلول وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات التي تسهم في تحسين خدمات المؤسسات التعليمية والأكاديمية. ونحن فخورون بتعزيز تعاوننا مع عنكبوت، حيث عملنا معاً في السابق على إنشاء مركز البيانات يعتمد على الحوسبة السحابية. ويسعدنا أن نسهم في تحقيق رؤية عنكبوت التي تهدف إلى إنجاز التحول الرقمي في القطاع التعليمي في الإمارات العربية المتحدة».