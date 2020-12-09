«طاقة أبوظبي» تستعرض برنامج «تطوير قدرات نمذجة الطاقة»

دبي (الاتحاد) - استعرضت دائرة الطاقة في أبوظبي خلال مشاركتها في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي حالياً، برنامج «تطوير قدرات نمذجة الطاقة»، الذي يُشكل جزءاً من الرؤية الاستراتيجية لدائرة الطاقة في تعزيز قطاع الطاقة في أبوظبي وتمكينه وزيادة جاهزيته لمواكبة مختلف المتغيرات في المستقبل.

ويقدم برنامج «تطوير قدرات نمذجة الطاقة» حلولاً لمختلف التحديات وتحقيق عدد من الأهداف، أهمها: تعزيز قدرات دائرة الطاقة في أبوظبي لقيادة قطاع الطاقة وتلبية كافة متطلباته من أجل تطوير نموذج متطور للطاقة بما يدعم اتخاذ القرار في كامل المنظومة بالتعاون مع مختلف الجهات المرخصة والشركاء الاستراتيجيين. بالإضافة إلى ذلك، يسعى البرنامج إلى تعزيز الشفافية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من صنع السياسات، وتطبيق آليات الرقابة التنظيمية، وكذلك دعم الجهود المستمرة لتحقيق أهداف والتزامات أبوظبي فيما يتعلق بتطوير قطاع الطاقة، وتحقيق الاستدامة.

ويقدم برنامج «تطوير قدرات نمذجة الطاقة» آليات التنبؤ المالي وتقدير حجم الانبعاثات وقياس احتياطي الطاقة ونتائج كامل منظومة الطاقة التي تسهل التخطيط لتطوير كامل المنظومة.

وقال محمد جمعة بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «تستند استراتيجيتنا في دائرة الطاقة إلى الحاجة إلى تعزيز قدرات قطاع الطاقة في أبوظبي وإمداده بكافة النظم والأدوات المتطورة والحديثة والعمل على تعزيز فعالية منظومة اتخاذ القرار. وبالنظر إلى تطور قطاع الطاقة في أبوظبي وزيادة قدرته الإنتاجية وتنوع مصادر الطاقة، أصبحت هناك حاجة ملحة لتطبيق تقنيات محاكاة نظم الطاقة لتعطينا نتائج واستنتاجات وتنبؤات أكثر دقة وشمولية، وتعكس في الوقت نفسه كافة عناصر منظومة الطاقة لتدعم مساعينا نحو التخطيط المستقبلي لكامل قطاع الطاقة في الإمارة».