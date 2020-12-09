«بلدية دبي» تتعاون مع «هواوي» لتعزيز خدماتها الرقمية

دبي (الاتحاد) - أعلنت كلُ من بلدية دبي وشركة هواوي عن مشروع تعاوني مشترك يهدف إلى تزويد البنية التحتية للبلدية بأحدث التقنيات الرقمية وتعزيز الخدمات التي توفرها. وتم الكشف عن المشروع خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2020 المقام حاليا في دبي.

وقد اعتمدت بلدية دبي استراتيجية لإنجاز التحول الرقمي وتحديث أنظمتها لتتمكن من توفير خدمات قابلة للتطوير وتتمتع بأعلى مستويات الكفاءة والأمان. ويشمل التعاون بين الطرفين إنشاء شبكة مراكز بيانات معرّفة بالبرمجيات بالكامل. ومن خلال الحد من الاعتماد على الأجهزة المادية، ستتمكن بلدية دبي من تقليل التكاليف والوقت اللازم لتوفير الخدمات الجديدة بما في ذلك خدمات البنية التحتية (IaaS) وخدمات المنصات (PaaS) لجميع المعنيين من الشركاء والمتعاملين.

وقالت أسمهان الزرعوني، مديرة إدارة تقنية المعلومات في بلدية دبي: "تهدف بلدية دبي إلى الاعتماد على أحدث التقنيات وتنفيذ أفضل الممارسات لتوفير الخدمات للمتعاملين. وسيسهم المشروع الحالي بالتعاون مع هواوي في تحقيق التحول الرقمي المنشود وتوفير الوقت والتكاليف وتعزيز المزيد من الخدمات المبتكرة في المستقبل".

من جانبه، قال جيواي ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الإمارات العربية المتحدة: "توفر مراكز البيانات المخصصة للمؤسسات العديد من الخدمات المهمة التي تتطور بشكل متسارع في عالم يعتمد على التقنيات الرقمية بشكل متزايد. ويسعدنا أن نتعاون مع بلدية دبي على تعزيز مستقبل الإمارة وتوفير الخدمات للمواطنين والمساهمة في تحقيق طموحات البلدية من خلال توفير أفضل القدرات التقنية ومتطلبات الإدارة المستقلة والاستخدام الذكي للبيانات".