حامد بن زايد: البنوك المركزية أعادت إحياء النمو العالمي

أبوظبي (الاتحاد)- سجل العائد السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار، على مدى 20 عاماً و 30 عاماً في 31 ديسمبر 2019، نحو 4.8% و6.6% على التوالي، مقارنةً بـ 5.4% و 6.5% في عام 2018، بحسب التقرير السنوي الصادر عن الجهاز أمس.

قال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، في مقدمة التقرير السنوي للجهاز لعام 2019، إن البنوك المركزية أعادت إحياء النمو العالمي، وعززت استقرار نظامنا المالي ودعمت الأسواق المالية، وأدى انخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة إلى ظهور طلب قوي على الأصول المالية، حيث قامت الشركات المدرجة بإعادة شراء أسهمها وشراء المستثمرين المهتمين بأدوات الدين طويلة الأجل.

وأضاف سموه: لقد حققت الأسواق الخاصة أداءً جيداً أيضاً، مدعومة بمزيج من الأرباح القوية، ومعدلات الفائدة المنخفضة، وتقييمات سوق الأسهم الأعلى، موضحاً أن أصول العقارات والأسهم الخاصة والبنية التحتية استفادت من التدفقات الوافدة الهامة، مما أدى إلى اتساع قاعدة المستثمرين بشكل كبير، مع أنها تظل أقل سيولة من الاستثمارات العامة.

وقال سموه: «يدرك المستثمرون الآن أن الأسواق الخاصة تقدم أدوات تكميلية يمكن استخدامها لبناء محافظ أكثر تنوعاً وأكثر مرونة. ورغم أن استجابة السياسة النقدية ولدت انتعاشاً في إجمالي النمو والعمالة، فقد ثبت أنها غير قادرة على توليد قدر كبير من التضخم خارج أسواق الأصول، ومع معدلات السياسة النقدية المنخفضة للغاية في العديد من البلدان والمناطق، تركت البنوك المركزية مع نطاق محدود للسياسة النقدية التقليدية للمساعدة في إدارة الانكماش العالمي».

وقال سموه: ما يبدو واضحاً هو أن السنوات القادمة من المرجح أن تشكل تحديات أكبر للمستثمرين المؤسسيين من العقد الذي ينتهي.

لافتاً إلى أنه في بداية عام 2020، تراجعت الأسواق العالمية بشكل حاد، حيث أصبح من الواضح أن تفشي فيروس كورونا في الصين سيصبح وباءً عالمياً.

وقال سموه: «في وقت كتابة هذا التقرير، كانت الآثار الكاملة لهذه الصدمة غير المسبوقة لا تزال قيد التقييم، ولكن يبدو من المحتمل بالفعل أن الاقتصاد العالمي سيتباطأ بشكل كبير، مع تأثير مماثل على عوائد الاستثمار»، لافتاً إلى أنه لا يزال هناك خطر آخر يتمثل في استمرار التوترات التجارية التي شهدها عام 2019، مدفوعة بالضغوط السياسية والاجتماعية.

وكانت العولمة محركاً مهماً للتوسع الاقتصادي في العقود القليلة الماضية، حيث استفادت الأسواق المالية والمستثمرون من حرية حركة البضائع ورأس المال والأشخاص. ومع ذلك، لم يتم تقاسم المكاسب من التجارة العالمية بالتساوي بين البلدان وداخلها، مما أدى إلى تزايد التوترات الاجتماعية والسياسية في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن عام 2019 كان نقطة التحول عندما دخل تغير المناخ واعتبارات البيئة والمجتمع والحوكمة في التيار الرئيسي، ويبدو أن الزخم سيستمر، حيث تتزايد الأدلة على العوائد الجذابة التي يمكن تحقيقها من خلال الاستثمار المستدام.

ارتفاع الأسهم

وأشار سموه إلى ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم بأكثر من 20%، بينما حققت السندات أيضاً عوائد قوية. وأوضح سموه أنه على عكس ارتفاع الأسهم في 2017، والذي كان مدفوعاً بالتسارع المتزامن في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كانت قوة العام الماضي مدعومة بالتيسير على نطاق واسع في السياسة النقدية.

وكان قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في يوليو لعكس المسار والبدء في خفض أسعار الفائدة امتد بسرعة إلى البنوك المركزية الأخرى، مما وفّر دفعة جديدة من التحفيز للأسواق.

وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي من ما يزيد قليلاً على 4 % في أوائل عام 2018 إلى أقل بقليل من 3 % في نهاية عام 2019.

وكان هذا التباطؤ ناتجاً بشكل أساسي عن انخفاض الإنتاج الصناعي، مما أثّر بشكل أساسي على صناعة السيارات والتجارة، والذي اقترن بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفي حين أن القوى الصناعية العالمية ذات الحصة الكبيرة من التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي تأثرت بشكل خاص، إلا أن الاقتصادات الأكثر اعتماداً على الاستهلاك المحلي كانت أفضل حالاً.

ومع اقتراب العام من نهايته، استقبلت الأسواق بمزيد من البهجة إشارات على أن الحوافز الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها، حيث بدأت الاقتصادات الكبرى في إظهار علامات واعدة على الانتعاش.

كما حققت الأسواق الخاصة أداءً جيداً أيضاً، مدعومة بمزيج من الأرباح القوية، ومعدلات الفائدة المنخفضة، وارتفاع معدلات سوق الأسهم. وقد استفادت أصول العقارات والأسهم الخاصة والبنية التحتية من التدفقات الوافدة المهمة، مما أدى إلى اتساع قاعدة المستثمرين بشكل كبير.

الطاقة المتجددة

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان: «نرى في جهاز أبوظبي للاستثمار التغير المناخي فرصة. وندمج بالفعل وعلى نحو دوري اعتبارات تغير المناخ في جميع اقتراحات الاستثمار الخاصة بنا، ونوسّع بشكل مستمر انكشافنا على الطاقة المتجددة. وأضاف: «على أساس جغرافي، ما زلنا نرى الصين والهند كمحركين رئيسيين للنمو في السنوات المقبلة». مضيفاً: أن الدول الأفريقية تتيح بعض أكبر الفرص المحتملة للمستثمرين على المدى الطويل».

ويخطط الجهاز لمواصلة التركيز على القطاع العقاري في الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وأميركا اللاتينية، حيث يمكن أن تتيح طبقة استهلاكية آخذة في التنامي فرصاً مغرية للاستثمار. وذكر التقرير أن إدارة الاستثمار الخارجي اختارت مديراً لملاحقة فرص في المكسيك.

الدخل الثابت

حققت أسواق الدخل الثابت عوائد قوية في عام 2019، حيث عكست البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم خططها لتشديد السياسة النقدية، وتراجعت عائدات السندات وتراجعت توقعات النمو العالمي.

وبعد 12 شهراً هشة في 2018، ارتفعت أسواق الأسهم في عام 2019، مدعومة بأرباح الشركات التي جاءت أفضل من المتوقع والسياسة النقدية التيسيرية، من بين عوامل أخرى. وبدأ المستثمرون عام 2019 بتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيواصل تشديد السياسة النقدية، لكن قراره بالتمسك بالمعدلات ثم البدء في خفضها حفز ثقة السوق مع تقدم العام.

وسجلت معظم الأسواق أداءً إيجابياً في عام 2019، حيث وصلت العديد من المؤشرات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وقادت روسيا والصين والولايات المتحدة الارتفاع.

وظل التقلب في سوق الأسهم ضعيفاً خلال معظم العام. كانت أسهم تكنولوجيا المعلومات من بين أبرز الرابحين، حيث سجلت أقوى ارتفاع لها منذ أكثر من عقد. في الأسواق المتقدمة، كانت الطاقة هي الأكثر تأخراً، وكان أداء المرافق والمواد أيضاً دون المستوى، في حين كان قطاع الرعاية الصحية من بين الأسهم الناشئة هو الأكثر ضعفاً. حافظ المستثمرون في الأسهم على تفضيلهم للشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة ذات الخصائص الدفاعية، والشركات ذات القيمة الزائدة والشركات الصغيرة.

تحقيق عوائد

ويستثمر جهاز أبوظبي للاستثمار في الأسهم من خلال 3 أقسام: إدارة الصناديق المفهرسة، والتي تدير أكبر نسبة من أسهم جهاز أبوظبي للاستثمار بهدف تحقيق عوائد للمؤشر مع المرونة في إضافة قيّمة ضمن الإرشادات المعتمدة؛ قسم الأسهم الخارجية، الذي يشرف على أنشطة مديري الاستثمار الخارجيين الذين يستخدمون استراتيجيات نشطة للاستثمار في أسواق الأسهم عبر جميع المناطق الجغرافية الرئيسية؛ وإدارة الأسهم الداخلية، التي تستثمر مباشرة في أسواق الأسهم العالمية وتدير هذه الاستثمارات بنشاط من أجل توليد عوائد تفوق أداء المعيار ذي الصلة.

أدخلت إدارة الصناديق المفهرسة استراتيجيات «Index Plus» المبتكرة في أوائل عام 2019، والتي توفر عوائد معتدلة تزيد على المقياس المعياري ضمن معايير المخاطر المحددة، وحققت أداءً جيداً على مدار العام. كما طورت الإدارة تفويضاً جديداً، استناداً إلى التحليل الداخلي، والذي يهدف إلى دمج اعتبارات تغير المناخ في إنشاء المحفظة مع تقديم عوائد مع خطأ تتبع منخفض. تمت الموافقة على نموذج تجريبي لمحفظة تغير المناخ هذه وتنفيذه، وستتم مراقبته طوال عام 2020.

أسواق العقار

وظلت أسواق العقارات العالمية مرنة في عام 2019، مواصلة عقداً من النمو المستمر. تماشياً مع تركيزه طويل المدى، واصل قسم العقارات في جهاز أبوظبي للاستثمار توجيه أنشطته بطرق تسعى إلى التعرف على اتجاهات النمو المستقبلية.

وشمل ذلك زيادة التوجه للمدن التي بها مجموعات معرفية وقطاعات مستهدفة من المقرر أن تستفيد من التطور التكنولوجي مثل الخدمات اللوجستية ومراكز البيانات. كما بحث الفريق عن الفرص المرتبطة بفئات المستهلكين المتنامية في الأسواق الناشئة، وكذلك في الديون العقارية والأوراق المالية المدرجة.

وكان التركيز الرئيسي الآخر في عام 2019 هو تعظيم القيمة من الأصول التي تباين أداؤها عبر وداخل قطاعات العقارات والمناطق الجغرافية. وشمل ذلك إعادة التمويل للاستفادة من معدلات الفائدة المواتية، وخفض تكاليف التمويل وتحسين هياكل رأس المال.

تم إحراز تقدم كبير في عدد من المشاريع التنموية خلال العام في أسواق متعددة، من العقارات السكنية إلى الأصول متعددة الاستخدامات.

وبغض النظر عن الاضطرابات قصيرة المدى، سيواصل قسم العقارات تركيزه على الاتجاهات طويلة المدى لتشكيل قطاع العقارات. في الواقع، قد تشهد ظروف السوق المتغيرة تسارع بعض هذه الاتجاهات، مما قد يؤدي إلى ظهور نماذج تشغيلية مختلفة بناءً على الطرق الجديدة التي يختارها الناس للعيش والعمل.

ويظهر التقرير أن المحافظ الاستثمارية الاستراتيجية طويلة الأجل للجهاز توزعت جغرافياً على كافة القارات بنسب بلغت 35% إلى 50% في أميركا الشمالية و 20% إلى 35% في أوروبا والأسواق الناشئة بحصة بلغت 15% إلى 25% والأسواق الآسيوية المتقدمة 10% إلى 20%.

ويعمل بالجهاز 1700 موظف من 65 دولة منهم 29% مواطنين إماراتيين.

الطلب العالمي على أصول البنية التحتية

وكان الطلب العالمي القوي على أصول البنية التحتية في عام 2019 مدعوماً بأسعار الفائدة المنخفضة المستمرة وبحث المستثمرين المستمر عن تدفقات نقدية مستقرة. وتميز العام بالمنافسة الشديدة والتقييمات المرتفعة للأصول غير المدرجة، ونشاط قوي لجمع الأموال، وزيادة التركيز على القطاعات الفرعية الجذابة مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية.

وتلقى اثنان من أكبر صناديق البنية التحتية غير المدرجة التي تم جمعها على الإطلاق، بقيمة تزيد على 40 مليار دولار أميركي مجتمعة، اهتماماً كبيراً من المستثمرين خلال عام 2019. وكان هذا من أعراض الانتقال التدريجي للبنية التحتية من الهامش إلى دور أكثر انتشاراً في المحافظ الاستثمارية، كمصدر فريد من التنويع والاستقرار والعائد الجذاب المعدل حسب المخاطر.

وواصلت الطاقة المتجددة جذب رؤوس الأموال في 2019، حيث زادت الرياح والطاقة الشمسية حصتها من توليد الطاقة الجديدة وحلت محل مصادر الطاقة التقليدية. كما حظيت أصول البنية التحتية الرقمية مثل أبراج الاتصالات والألياف الضوئية ومراكز البيانات باهتمام متزايد من المستثمرين الجدد والراسخين، حيث استمرت مضاعفات التقييم على أصول البنية التحتية الأساسية في النقل والمرافق والطاقة في الارتفاع.