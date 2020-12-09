الإمارات ضمن أفضل 5 دول متصلة عالمياً

صنف مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "دي إتش ال" في نسخته السابعة دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أفضل خمس دول متصلة عالميا.



وتتعاون شركة "دي إتش ال" مع كلية ستيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك لإصدار هذا التقرير الذي يتضمن تقييما شاملا لمستوى العولمة خلال جائحة كوفيد-19 ضمن 169 دولة وإقليم وذلك من ناحية الحجم والتوزيع الجغرافي للتدفقات الدولية عبر التجارة ورأس المال والمعلومات والناس وقد تصدرت كل من: الإمارات وهولندا وسنغافورة وبلجيكا وأيرلندا تلك التصنيفات الدولية.

وكشفت البيانات الجديدة عن تربع هولندا على القمة مرة اخرى باعتبارها البلد الأكثر اتصالا على مستوى العالم بينما أحتلت بلجيكا والإمارات العربية المتحدة وأيرلندا وسنغافورة المراكز الخمسة الأولى مع تصدر الأخيرة لمؤشر التدفقات الدولية بالنسبة للنشاط المحلي ومع استمرار المملكة المتحدة بالحفاظ على مكانتها ضمن توزيع التدفقات العالمي تحتل أوروبا المرتبة الأولى باعتبارها الإقليم الأكثر عولمة في العالم حيث يتواجد بها 8 من أكثر 10 دول متصلة بالإنترنت لذا فإنها تقود التجارة وتدفقات الأفراد بينما تعد أميركا الشمالية هي المنطقة الأولى بالنسبة للمعلومات وتدفقات رأس المال وتتصدر أيضا قائمة الاقتصادات التي ينظر إليها على أنها أقوى بكثير من حيث التدفقات الدولية كمبوديا وسنغافورة وفيتنام وماليزيا حيث تعد سلاسل التوريد الإقليمية عاملا رئيسيا في أداء دول جنوب شرق آسيا.

وعلى الرغم من ثبات المؤشر في عام 2019 إلا أن التوقعات الحالية تشير إلى احتمالية انخفاضه بشكل كبير خلال العام الجاري نظير عواقب جائحة كوفيد-19 على المجتمعات مثل: غلق الحدود وحظر السفر وتعليق رحلات الطيران ومع ذلك فإنه من غير المرجح أن يصل مؤشر الترابط العالمي إلى ما دون المستوى الذي بلغه خلال الأزمة المالية العالمية 2008-2009 فقد بدأ معدل التجارة ورأس المال بالارتفاع وزادت تدفقات البيانات الدولية مع استبدال اللقاءات الشخصية بالافتراضية مما أدى إلى تعزيز الحركة الدولية عبر الإنترنت والمكالمات الهاتفية والتجارة الإلكترونية.

وقال جون بيرسون الرئيس التنفيذي لشركة "دي إتش ال" إكسبرس: "لقد أظهرت الأزمة الحالية مدى أهمية الاتصالات الدولية للحفاظ على الاقتصاد العالمي وتأمين سبل العيش ومساعدة الشركات على تعزيز مستوى تداولها كما تلعب سلاسل التوريد المتصلة والشبكات اللوجستية دورا أساسيا في الحفاظ على سير واستقرار العولمة خاصة خلال الأوقات الحرجة التي ألمت بنا مما يؤكد على مدى أهمية استعدادنا لمواجهة أية تحديات ولقد ساهمت الأنباء الأخيرة المتعلقة باللقاح في تسليط الضوء على الأهمية المنهجية للخدمات اللوجستية الطبية السريعة والآمنة والتي تعتمد على شبكة عالمية مترابطة تضمن توزيعا فعالا على الصعيد الدولي.

ومن جانبه قال السيد نور سليمان الرئيس التنفيذي لشركة "دي إتش ال" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من مواجهة الوباء العالمي بكل مرونة وذلك بفضل جهود الحكومة الحثيثة ومساعيها المبكرة لاحتواء الجائحة وتقليل آثارها الصحية والاقتصادية كما مكنت القدرات اللوجيستية القوية والبنية التحتية للنقل في دولة الإمارات من الحفاظ على سلاسل التوريد المفتوحة والروابط التجارية مما جعل الوصول إلى اختبارات كوفيد-19 وتوافر معدات الحماية الشخصية ،PPE، للمواطنين والمقيمين من أعلى المعدلات في العالم.

ومن جهته قال ستيفن ألتمان عالم وباحث رئيسي ومدير تنفيذي في مركز عولمة التعليم والإدارة في كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك: على الرغم من تسبب فيروس كورونا في تعطيل الأعمال والحياة حول العالم إلا أنه لم يقطع الروابط الأساسية التي تربط الدول حيث يوضح هذا التقرير أن العولمة لم تنهار في عام 2020 ولكن تغيرت طرق تواصل البلدان مع بعضها البعض مؤقتا بسبب الجائحة وقد بزغت الحاجة الملحة لتأسيس تعاون أكثر فعالية في مواجهة التحديات العالمية فقد يؤدي الترابط الدولي الأقوى إلى تسريع عملية تعافي العالم من جائحة كوفيد-19 حيث تميل البلدان المرتبطة بشكل أكبر مع التدفقات الدولية للتمتع بنمو اقتصادي أسرع.

ويستخدم مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "دي إتش ال" أكثر من 3.5 مليون نقطة بيانات لتتبع عولمة 169 دولة خلال الفترة من 2001 إلى 2019 حيث يقوم بقياس مدى الترابط العالمي لكل بلد وذلك وفقا لكمية التدفقات الدولية بالنسبة لحجم اقتصادها المحلي "العمق" ومدى توزيع تدفقاتها الدولية عالميا أو تركيزها بشكل محدد "الاتساع".