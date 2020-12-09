فلاي دبي تطلق رحلاتها إلى غروزني 17 ديسمبر الجاري

أعلنت فلاي دبي اليوم انها ستبدأ رحلاتها إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان في الاتحاد الروسي وستعمل الرحلات بين مطار دبي الدولي /DXB/ ومطار غروزني /GRV/ مرتين أسبوعيا اعتبارا من 17 ديسمبر الجاري.

وستكون فلاي دبي أول شركة طيران تقدم رحلات مباشرة على هذا المسار من دولة الإمارات.

تشغل فلاي دبي رحلات إلى روسيا منذ العام 2010 وتوفر للمسافرين من الإمارات وعبر شبكة فلاي دبي وطيران الإمارات المشتركة سهولة الوصول إلى موسكو والمدن الروسية الكبرى الأخرى.

وتعمل الناقلة على زيادة عملياتها بشكل مطرد منذ يوليو وتواصل تشغيل جميع رحلات الشحن ورحلات العودة إلى الوطن بالإضافة إلى رحلاتها المنتظمة.

وقال جيهون أفندي نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي إنه لطالما كانت روسيا سوقا مهما لفلاي دبي من خلال الخط المباشر الجديد بين دبي وغروزني ونواصل دعم وتسهيل تدفق حركة السفر والتجارة والسياحة من الأسواق التي كانت تفتقر إلى الرحلات الجوية في السابق.