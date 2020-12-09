على هامش زيارة السيسي .. مصر توقع تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو مع فرنسا

قالت وزارة التعاون الدولي في مصر اليوم الأربعاء إنه جرى توقيع وثائق تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية على هامش زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفرنسا.

وأضافت الوزارة أن الوثائق التي تم توقيعها تأتي ضمن مذكرة تفاهم "الشراكة الاستراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بقيمة مليار يورو للفترة من 2019-2023".

وبدأ السيسي الاثنين الماضي زيارة إلى فرنسا لتعزيز العلاقات الأمنية والتجارية بين البلدين.