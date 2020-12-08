فنادق أبوظبي الأكثر صموداً في مواجهة «كوفيد-19»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أظهرت فنادق أبوظبي قدرة كبيرة على استيعاب التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على صناعة السياحة والسفر حول العالم، بعد أن سجلت أعلى متوسط إشغال للغرف خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بين الوجهات السياحية الرئيسة في الشرق الأوسط، بلغت نسبته 71%، بانخفاض هو الأدنى كذلك مقارنة بمتوسط إشغال نفس الفترة من عام 2019 بلغت نسبته 4.9% فقط، وفقاً لبيانات مؤسسة (EY الشرق الأوسط وشمال أفريقيا).

كما كشفت بيانات التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، تسجيل فنادق الإمارة كذلك أعلى معدل إشغال بين فنادق المنطقة- على أساس شهري- خلال شهر سبتمبر 2020 بلغت نسبته 74%، بانخفاض قدره 6.2% فقط مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، وذلك في الوقت الذي تراوحت فيه نسب انخفاض القطاع الفندقي في الوجهات السياحية الرئيسة بالشرق الأوسط خلال سبتمبر الماضي بين 8% و58%.

الحركة السياحة

ووفقاً لتقرير الأداء المقارن لقطاع الفنادق في الشرق الأوسط الصادر عن (EY الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، فإن فنادق أبوظبي استفادت من الإجراءات التي اتخذتها الإمارة لتحفيز الحركة السياحة والإقامة الفندقية من السوق المحلي، من خلال استمرار حملة «اكتشف أبوظبي»، وإطلاق مفهوم «المنطقة الآمنة» والتطبيق الناجح لمعايير شهادة Go Safe لتأمين الوجهات السياحية، بالإضافة إلى قرار استئناف استقبال المسافرين الدوليين من الخارج، والذي جاء مصحوباً بإلزامية البقاء في الحجر الصحي في المنزل، أو في منشأة فندقية لمدة 14 يومياً للزوار القادمين للإمارة.

وأكد التقرير أنه رغم التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 على القطاع الفندقي في المنطقة والعالم، فإن فنادق أبوظبي تمكنت من الحفاظ على أعلى معدل إشغال على مستوى المنطقة، في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت نسبته 71% مقارنة مع متوسط إشغال قدره 76% خلال الفترة ذاتها من عام 2019.

سعر الغرف

وبلغ متوسط سعر الغرف الفندقية في فنادق أبوظبي خلال شهر سبتمبر الماضي نحو 235 درهماً للغرفة، مقارنة مع 413 درهماً للشهر ذاته من العام الماضي، بانخفاض نسبته 23%، ما دفع متوسط العائد على الغرفة للتراجع بنسبة 29% ليصل إلى 174 درهماً، مقارنة مع 254 درهماً للشهر ذاته من 2019.

وبحسب التقرير، نجحت فنادق أبوظبي في الحفاظ على تصدرها فنادق المنطقة من ناحية الإشغال للشهر الثاني على التوالي، حيث سجلت فنادق الإمارة النمو الإيجابي الأعلى والوحيد على مستوى المنطقة في معدلات الإشغال خلال شهر أغسطس 2020، تجاوزت به المعدل المسجل في الشهر ذاته من عام 2019 بنسبة 5.7% ليصل إلى 78%.

مرونة القطاع

وقال مديرو فنادق في أبوظبي: إن محافظة القطاع الفندقي في الإمارة على تسجيل أعلى معدلات الإشغال بين فنادق منطقة الشرق الأوسط خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري وكذلك خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين على وجهة التحديد، يؤكد مرونة القطاع وقدرته على استيعاب تحديات جائحة كوفيد-19.

ولفتوا إلى الدور المهم الذي لعبته السياحة الداخلية التي شكلت القوة الدافعة الرئيسة للتعافي في هذه المرحلة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من قطاع الأعمال والشركات في قطاعي النفط والشحن.

الإجراءات الاحترازية

وأوضح هؤلاء أنه رغم التأثيرات الكبيرة لجائحة كوفيد-19 على مختلف القطاعات وعلى قرارات ضيوف الفنادق، فإن الفنادق في أبوظبي نجحت خلال الفترة الماضية في بناء الثقة مع النزلاء من خلال الإجراءات الاحترازية الصارمة التي تلتزم بتطبيقها، الأمر الذي أسهم في ارتفاع تدريجي في الحجوزات من السوق المحلي، والتي بلغت ذروتها في شهر أغسطس الماضي لتتجاوز مستوى الأشغال المسجل في الشهر ذاته من شهر أغسطس 2019.

ولفت هؤلاء إلى أن انتعاش الطلب من السوق المحلي ترافق مع عودة الطلب التدريجي كذلك من قطاع الشركات في أبوظبي، وخاصة العاملة في قطاع النفط والغاز وشركات الشحن البحري التي بدأت في التحرك مجدداً، الأمر الذي ساهم في تعزيز معدلات الإشغال في فنادق الإمارة، وخاصة الفنادق من فئة 4 نجوم والتي سجل بعضها معدلات إشغال زادت على 75%.