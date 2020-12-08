الرئيس التنفيذي لشركة «خدمات الدفع» لـ«الاتحاد»: الإمارات السوق الرقمية الأكثر تطوراً عالمياً

حسام عبدالنبي (دبي)

تتوجه دولة الإمارات لتصبح السوق الرقمية الأكثر تطوراً واتصالاً على مستوى العالم، عبر المبادرات الحكومية المختلفة والتي تستهدف التحول إلى الاقتصاد الرقمي لجميع القطاعات، وبصورة خاصة في تطوير المعاملات المالية من خلال الدفع اللا تلامسي، حسب منى القصاب، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لخدمات الدفع، التي تعد إحدى مبادرات اقتصادية دبي. وأكدت لـ«الاتحاد» أن الاقتصاد الرقمي يعزز من الإنتاجية وتقليل التكلفة وتوفير الوقت، إضافة إلى توفير نماذج من الخدمات الذكية التي تيسر على المواطنين والمقيمين.

المبادرات الحكومية

وعن المبادرات الحكومية في هذا المجال، قالت القصاب، إنه أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، الحصول على تسهيلات ائتمانية فورية دون أي معاملات ورقية ودون الحاجة لزيارة البنك أو ملء نماذج ورقية طويلة، الأمر الذي يشكل حلاً ميسراً لتدبير تمويل لسداد دفعات الرسوم المدرسية للأبناء أو دفع رسوم تراخيص الأنشطة التجارية، كاشفة عن أن ذلك الأمر أصبح متاحاً بعد إطلاق تطبيق «إمباي» Empay، كمبادرة تم تطويرها ضمن إطار برنامج حكومة الإمارات الذكية، وهو تطبيق لعمليات الدفع الآمن غير النقدي.

الدفع اللا تلامسي

وأشارت القصاب، إلى أنه من خلال التطبيق الذي يعد الأول من نوعه بالمنطقة الذي يتم تطويره محلياً للدفع اللاتلامسي عبر الهواتف المتحركة، يمكن للمستخدمين الدفع بطرق متعدّدة حسب احتياجاتهم، حيث يشكل منصّة متكاملة لخدمات الدفع للقطاعين الحكومي والخاص من خلال مجموعة واسعة من خدمات الدفع والخدمات المختلفة، منوهة بأن تلك الخدمات تتضمن تجديد الرخص التجارية لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي ودفع الفواتير بمختلف أنواعها وطلب الطعام، ودفع الرسوم التعليمية والتحويلات المالية الدولية والدفعات الصغيرة بين الأفراد وغير ذلك.

حلول الدفع

وذكرت القصاب، أن الجيل الجديد من حلول الدفع عبر الهاتف المتحرك يأتي ضمن جهود دولة الإمارات لتسريع وتيرة تقديم الخدمات الرقمية في المنطقة، متوقعة أن يستمر هذا التوجه خلال الفترة القادمة في المنطقة في ظل التغيرات في أنماط الحياة والتجارة اليومية والنمو المتسارع في تجارة التجزئة عبر الإنترنت.

وأوضحت أنه من خلال مثل هذه التطبيقات، ستتوافر للمستخدمين منصة واحدة لإجراء دفعاتهم اليومية دون الحاجة لامتلاك تطبيقات متعددة على أجهزتهم المحمولة لتلبية متطلبات الدفع المختلفة.

وقالت: إن هذا النموذج لإجراء الدفع لا يمثل حاجة آنية فحسب، إنما سيمهد الطريق لعالم رقمي بالكامل في الفترة المقبلة، منوهة بأنه تم تطوير «إمباي» ليكون تطبيقاً سهل الاستخدام لإجراء الدفعات بطريقة آمنة وسريعة وسلسة ومرنة من أي مكان في العالم.

سداد الرسوم

وقالت منى القصاب: إن خدمات الدفع من خلال التطبيق تشمل تجديد رخصة اقتصادية دبي عبر الهاتف المتحرك خلال دقائق من دفع الرسوم، ودفع فواتير الخدمات العامة في مكان واحد بطريقة بسيطة، بدلاً من دفع الفواتير الشهرية من خلال منصات ومراكز دفع مختلفة، إضافة إلى دفع الرسوم الدراسية بطريقة سهلة وغير مسبوقة، مع توفير تنبيهات لأولياء الأمور وإخطارات لتسديد الدفعات الخاصّة بالتعليم للمؤسّسات التعليمية المشاركة.