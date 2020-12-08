100 مليار درهم حجم التجارة الإلكترونية

دبي (الاتحاد)

أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، أن جمارك دبي تستعد للخمسين عاما القادمة عبر تطوير «منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود» الأولى من نوعها في المنطقة لدعم احتياجات جميع الشركاء في سلسلة الإمداد والتوريد للتجارة الإلكترونية، وزيادة حصة الشركات الموجودة بإمارة دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية، وذلك عبر تخفيض التكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 20%.

وتتضمن تكاليف السلع المرتجعة والتخزين والنقل، حيث يتوقع نمو مبيعات التجارة الإلكترونية في الإمارات 23% لتصل إلى 27 مليار دولار «100 مليار درهم» في 2022، وتشير البيانات الحديثة إلى تحقيق 10% نمواً متوقعاً في استخدام المستهلكين قنوات التسوق الإلكترونية بعد جائحة «كورونا»، حيث عززت هذه الجائحة عمليات تسويق البضائع عبر الإنترنت نتيجة التحول في سلوك المستهلكين.

وقال مصبح على هامش فعاليات معرض جيتكس، إن الفرصة مواتية لتصبح دبي مركزاً محورياً في مزاولة أعمال التجارة الإلكترونية عبر الحدود خاصة في أسواق إفريقيا والخليج العربي والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، بعد أن تصدرت دبي مؤخرا المرتبة الأولى في قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً وتطوراً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل الابتكارات المستمرة في مجال التبني الرقمي، وتزايد أعداد المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا، إلى جانب وجود البنية اللوجستية عالمية المستوى.