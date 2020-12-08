بحث اعتماد الهوية الرقمية في معاملات القطاع الخاص

دبي (الاتحاد)

عقدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مؤتمراً صحفياً افتراضياً حول اعتماد الهوية الرقمية في القطاع الخاص بحضور ممثلين عن هيئة أبوظبي الرقمية ودبي الذكية ومركز دبي للبلوكتشين، وممثلين عن شركاء الهيئة الاستراتيجيين من القطاع الخاص، حيث ناقشوا تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في سبيل اعتماد الهوية الرقمية في إتمام المعاملات وتقديم الخدمات. كما ناقش المجتمعون في المؤتمر، الذي عقد على هامش جيتكس أمس، أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتفعيل التعامل بالهوية الرقمية والتوقيع الرقمي والمحفظة الرقمية، ودور الهوية الرقمية في تمكين وتقديم الخدمات الرقمية بشكل سلس وسريع، كما تناول المؤتمر الخدمات المستقبلية التي يمكن الحصول عليها باستخدام الهوية الرقمية.

وأعلنت الهيئة عن تجاوز عدد حسابات الهوية الرقمية حاجز الـ950 ألف حساب، يمكن لأصحابها الاستفادة من أكثر من 219 بوابة خدمة رقمية في مختلف إمارات الدولة، تتنوع بين موقع إلكتروني وتطبيق هاتف ذكي وخدمة توقيع رقمي وختم رقمي، ويأتي هذا الإنجاز بعد عامين فقط على إطلاق الهوية الرقمية.

يذكر أن الهوية الرقمية هي أول هوية رقمية وطنية للمواطنين والمقيمين والزائرين، تسمح لهم بالحصول على جميع الخدمات في القطاعات المختلفة بالدولة، حيث تمكنهم من توقيع المستندات والتحقق منها رقمياً، كما تمكنهم من طلب نسخة رقمية من المستندات الصادرة لهم واستخدامها في الحصول على الخدمات الحكومية. تم إطلاق الهوية الرقمية لدولة الإمارات خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2018، بالتعاون بين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وهيئة أبوظبي الرقمية ودبي الذكية، من أجل توفير حل موحد للهوية الرقمية لكافة مزودي الخدمات، مع الحفاظ على درجة عالية من السرية وسهولة الاستخدام.