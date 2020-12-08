محمد العبار لـ «الاتحاد»: «إعمار» تواصل البناء ولا طرح لمشاريع جديدة حالياً

يوسف العربي (دبي)

أكد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، أن عمليات البناء في مشروعات الشركة مستمرة، ولم تتوقف على الإطلاق.

وقال العبار، في تصريحات لـ «الاتحاد»، إن السوق العقاري في دبي قوي، ويبلي بلاءً حسناً في الوقت الراهن، موضحاً أن تحرك الأسعار والطلب صعوداً وهبوطاً، يعد أمراً طبيعياً في أي سوق عقاري، ويتعين على الشركة العقارية ضبط حركتها وفق إيقاع السوق الذي تعمل به.

وأوضح أن شركة «إعمار العقارية» لا تطرح مشاريع جديدة حالياً، لكنها لا تتوانى في الوقت نفسه عن استمرار حركة البناء والإنجاز بمشروعاتها المختلفة.

وأشار إلى أن الشركة استطاعت الحفاظ على أدائها خلال الربع الثالث على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم، ما يعكس المرونة الكبيرة وقدرتها على التعامل مع الأزمات وتلبية وتجاوز تطلعات العملاء.