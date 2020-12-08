6.6 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت الأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية بالدولة مكاسب في قيمتها السوقية تجاوزت 6.6 مليار درهم خلال جلسة الأمس، مدعومة بتداولات مكثفة طالت الأسهم المدرجة بقطاع العقار بالتزامن مع حالة التفاؤل التي سادت أوساط المستثمرين بعودة زخم السيولة خلال الجلسات المقبلة بعدما تجاوزت قيمة التداولات اليومية حاجز المليار درهم لليوم الثالث على التوالي.

وأغلق المؤشر العام لسوق العاصمة أبوظبي على مستوى 5062.4 نقطة بارتفاع نسبته 0.4% بقيمة تداول بلغت 604 ملايين درهم، من ضمنها صفقتان كبيرتان بقيمة 65 مليون درهم.

وبلغت مكاسب القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 3 مليارات درهم لترتفع القيمة السوقية الإجمالية إلى 345.8 مليار درهم، وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية ليوم أمس. وارتفع سهم الدار العقارية بنسبة 1.56% ليبلغ 3.250 درهم بتداولات على السهم، بلغت قيمتها 113.5 مليون درهم. كما ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.31% ليغلق على مستوى 13.08 درهم بتداولات قيمتها 106 ملايين درهم. وفي سوق دبي المالي، أغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع بنسبة 2% عند مستوى 2532.4 نقطة، وشهدت الجلسة إبرام 6857 صفقة بقيمة 544 مليون درهم على أسهم 32 شركة مدرجة بالسوق.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بقيمة 3.6 مليار درهم لتبلغ 345.4 مليار درهم وفقاً لأسعار السوق يوم أمس، مقارنة مع 341.8 مليار درهم أول أمس. وتلقى السوق دعماً مهماً من شركات العقار بقيادة إعمار، التي ارتفع سهمها بنسبة 3.45% ليغلق على سعر 3.59 درهم للسهم ثم شركة «داماك» التي ارتفع سهمها 12.69% ليبلغ مستوى 1.42 درهم للسهم، والاتحاد العقارية التي ارتفع سهمها 5.37% إلى 0.294 درهم.

وارتفع أيضاً سهم دبي للاستثمار بنسبة 11.62% عند سعر الإغلاق البالغ 1.44 درهم للسهم.

وقال وائل أبو محيسن، مدير عام شركة جلوبل للأسهم والسندات: إن الأسواق المالية بالدولة دخلت مرحلة جديدة من النمو مدعومة بسيولة عالية محلية وأجنبية، ترغب في اقتناص فرص استثمارية مجدية في السوق المحلية.

وأوضح أن الأسواق ظلت تراوح مكانها لفترة طويلة جداً، أي منذ مطلع العام تقريباً، ولكن اليوم مع اتضاح الرؤية بشكل أفضل حول بدء توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في دول عدة بالعالم، وبوادر التحفيز في السوق المحلية وجاهزية الدولة للقيام بدور فعال عالمي في هذا المجال، إضافة إلى مؤشرات على عودة النشاط الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع، كلها عوامل عززت ثقة المستثمرين في الأسهم المحلية. وأضاف أبومحيسن أن نجاح دورة «جيتكس» الحالية في دبي، وتطلع المستثمرين إلى «إكسبو» العام المقبل، والتي جاءت مترافقة مع التطمينات التي عبرت عنها قيادة الدولة حول مستقبل الاقتصاد الوطني، جميعها عوامل مهمة جداً لعبت دوراً حاسماً في ضخ سيولة عالية في أسواق المال المحلية واستقطاب صناديق ومستثمرين مؤسساتيين أجانب لاحظنا دخولهم بقوة خلال الجلسات الثلاث الماضية.

ولفت إلى أن دورة النمو الجديدة التي دخلت إليها أسواق المال منذ مطلع الأسبوع الجاري، تبدو مقدمة لمرحلة نمو جديدة طويلة الأجل، وليس حركة مؤقتة للأسعار والمؤشرات.

توعية

عزيزي المستثمر..

احذر من الإعلانات التي قد تصلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو القنوات الإلكترونية الأخرى التي تدعوك للتعامل مع شركات خدمات مالية، ولا تتعامل مع هذه الشركات قبل التأكد من أنها مرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع، أو من جهات رقابية رسمية.

هيئة الأوراق المالية والسلع