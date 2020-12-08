افتتاح «لولو» الوفاء للتجارة الإلكترونية في «آيكاد»

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت مجموعة لولو رائدة البيع بالتجزئة، مركز الوفاء الحصري للتجارة الإلكترونية بمنطقة آيكاد المصفح لزيادة تعزيز عمليات البيع الرقمي بالإمارات. وتم تصميم المركز على طراز عالمي، ليكون بمثابة مركز توصيل في أبوظبي والمناطق القريبة، مع قدرة استيعابية تتسع لكل أصناف المنتجات، ابتداءً من المنتجات الطازجة والمجمدة إلى مختلف السلع التموينية. وتم افتتاح المركز رسمياً بحضور عبدالعزيز باوزير، المدير التنفيذي للقطاع التجاري بزونزكورب، ويوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية.

وبهذه المناسبة، قال يوسف علي موسليام: «يعتبر التسوق الإلكتروني من دون شك هو مستقبل البيع بالتجزئة، وساهمت كارثة الوباء في تعزيز هذا القطاع بعدد أكبر من المتسوقين لتجربة تسوق آمنة وسهلة. لقد شهدنا زيادة كبيرة على الطلبات عبر الإنترنت خلال الشهور الأخيرة، ولذلك سيساعد هذا المركز في خدمة المزيد من العملاء بصورة أسرع وأكثر فعالية».