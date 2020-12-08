«جي إف إتش» تستحوذ على جامعة AMA البحرين

المنامة (الاتحاد)

أعلنت أمس، مجموعة «جي إف إتش» المالية، أنها استكملت بنجاح الاستحواذ على جامعة AMA الدولية - البحرين «الجامعة»، معززة بذلك محفظتها التعليمية بالمنطقة، والتي تقدر قيمتها حالياً بـ 250 مليون دولار أميركي.

وقال بيان صادر عن المجموعة: «في إطار هذه المعاملة التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار أميركي، سوف تتولى مجموعة (جي إف إتش)، دوراً قيادياً في إدارة الجامعة نيابة عن شركائها، لدعم مكانتها الراسخة وتجربتها في هذا القطاع».

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «يسعدنا الإعلان عن الاستحواذ على جامعة AMA الدولية - البحرين من قبل (جي إف إتش) وشركائنا، يعد هذا استثماراً استراتيجياً في مؤسسة عالمية المستوى تواصل ترسيخ مكانتها بشكل سريع كواحدة من أكبر الجامعات بالمملكة والمنطقة للبرامج الدراسية والدراسات العليا».