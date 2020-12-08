ارتفاع سعر خامات «أوبك» إلى 47.31 دولار للبرميل

أبوظبي (وام)

أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك إلى 47.31 دولار للبرميل خلال الأسبوع الأول من ديسمبر 2020، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بالشهر السابق. وكانت منظمة «أوبك» توقعت في وقت سابق أن يصل المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها في عام 2020 إلى 40.86 دولار للبرميل. وجاءت الزيادة في متوسط سعر خامات «أوبك» خلال شهر ديسمبر الجاري، بعد الارتفاعات القوية التي حققها النفط في الأسابيع الأخيرة، وذلك بدعم من زيادة الطلب على الذهب الأسود من قبل كبرى الدول الصناعية، وفي مقدمتها الصين التي تعد ثاني أكبر المستهلكين في العالم للخام بعد الولايات المتحدة الأميركية.

كما ساهم استمرار أعضاء «أوبك» وبعض كبار المنتجين في تطبيق اتفاقية خفض الإنتاج خلال الفترة الماضية في تحسن أسعار النفط.

وكان المتوسط اليومي لحجم استيراد الصين بلغ 13 مليون برميل يومياً خلال مارس الماضي وهو الشهر الذي شهد تفشي وباء «كورونا».