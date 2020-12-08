«طيران الإمارات»: إقبال ملحوظ على السفر

دبي (الاتحاد)

قالت «طيران الإمارات»: إن الطلب على السفر في موسم العطلات يشهد في الوقت الراهن طفرة كبيرة، متوقعة أن يزيد عدد الركاب المغادرين عبر المبنى 3 مطار دبي الدولي على 200 ألف مسافر.

ووفقاً لسجل حجوزات الناقلة، فإن حركة المسافرين سوف تصل إلى الذروة يوم الجمعة، الموافق 11 ديسمبر، وسوف يبدأ معدل حركة المسافرين بالارتفاع اعتباراً من اليوم وحتى يوم الاثنين 21 ديسمبر الجاري.

كما تبيّن أرقام الحجوزات أيضاً أن أكثر من 200 ألف مسافر سوف يصلون إلى دبي على رحلات «طيران الإمارات» خلال هذه الفترة.

وتذكّر «طيران الإمارات» عملاءها بضرورة التحقق من متطلبات السفر إلى وجهاتهم، والوصول والوجود في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة. وينصح المسافرون باحتساب وقت إضافي لتجنب أي تأخير متوقع بسبب كثافة حركة المرور على الطرق المؤدية إلى المبنى 3 في مطار دبي الدولي.

وينبغي على المسافرين إنهاء إجراءات السفر في المطار قبل ثلاث ساعات من موعد الإقلاع.