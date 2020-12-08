اتحاد المصارف: تأسيس 6 لجانٍ جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

عقد اتحاد مصارف الإمارات اجتماع رؤساء لجانه السنوي، بحضور معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات. وقدم رؤساء اللجان المتخصصة الـ 26 تقاريرهم حول أداء كل لجنة منبثقة عن الاتحاد، والتحديات التي واجهتها خلال العام المنصرم وإنجازاتها ومبادراتها الرئيسة لعام 2020، فضلاً عن أبرز أولوياتها لعام 2021. وفي هذا السياق، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: مع تشكيل اللجان الست الجديدة، وبالرغم من تداعيات وباء كوفيد - 19، حققت اللجان الـ 26 التابعة للاتحاد إنجازات عديدة من خلال تقديم الكثير من المبادرات وتعزيز وتوثيق التعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركائنا الآخرين. وأضاف: «لعبت هذه اللجان دوراً حيوياً في النظام المصرفي والمالي، لما فيه منفعة للدولة وللمجتمع. وأود هنا أن أعرب عن عميق امتناني لرؤساء وأعضاء اللجان على أدائهم المتميز لتطوير وتنفيذ العديد من المبادرات المصرفية المبتكرة، بما يتماشى مع رسالة ورؤية الاتحاد، وسنعمل معاً للحفاظ على هذه النجاحات في عام 2021 والأعوام المقبلة».