«دبي التجارية»: 52 ألف معاملة إلكترونية

دبي (الاتحاد)

قدمت «دبي التجارية»، خدمة «طلب التسليم الإلكتروني»، التي تتيح للشركات العاملة في سلسلة التوريد تنفيذ معاملات الاستيراد إلكترونياً، حيث تم تنفيذ 52 ألف معاملة بقيمة 120 مليون درهم، خلال أقل من عام. وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، المدير التنفيذي لـ «جافزا»: «تعزز التكنولوجيا الحديثة النمو المتصاعد لأعمالنا، وتزيد من قدراتنا اللوجستية، كما تطور من قدرتنا على اتخاذ القرارات الاستراتيجية، ما يعطينا العزيمة لابتكار أساليب جديدة في استخدام التكنولوجيا الرقمية».