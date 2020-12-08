15.4 ألف شركة مسجلة في «راكز» نهاية نوفمبر

أبوظبي (وام)

ارتفع إجمالي عدد الشركات المسجلة في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» إلى 15.383 ألف شركة مع نهاية شهر نوفمبر 2020 بزيادة قدرها 883 شركة، وبنمو نسبته 6% مقارنة مع إجمالي العدد المسجل في نهاية العام 2019، وذلك بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن السجل الوطني الاقتصادي.

وقال بيان صادر أمس عن الهيئة: «يعكس النمو الكبير المسجل في عدد الشركات المسجلة في المناطق الاقتصادية في رأس الخيمة النشاط الذي شهدته هذه المناطق، التي باتت تعد من أنشط المناطق الاقتصادية في دولة الإمارات من حيث جاذبيتها للمستثمرين».