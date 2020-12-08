إيطاليا: 14842 إصابة جديدة و634 وفاة بـ«كورونا»

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، زيادة في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة لماضية مقارنة بالاثنين.

وسجلت المصالح الصحية 14842 إصابة جديدة بالفيروس المسبب لمرض «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، مقابل 13720 حالة سجلت أمس.

كما رصدت 634 وفاة مقارنة مع 528 أمس الاثنين.

وبلغ مجمل الوفيات في إيطاليا، وهي أول بلد غربي يضربه الوباء، 61240 وفاة منذ ظهور الجائحة في فبراير 2020. وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا.

وسجلت إيطاليا أيضاً إجمالي 1.757 مليون إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

تأتي هذه الارتفاعات في الوفيات والإصابات رغم خضوع البلاد لإغلاق شامل منذ أسابيع لوقف تفشي الموجة الثانية من الوباء.