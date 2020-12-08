"مالية دبي" تعرض 4 مشاريع رقمية

دبي (الاتحاد) - تعرض دائرة المالية بحكومة دبي خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020 أحدث المستجدات في مسيرتها الرامية لاستكمال التحول الذكي على مستوى المالية الحكومية بالإمارة. وتعرض الدائرة خلال الحدث الذي يختتم أعماله بعد غد الخميس، المستجدات المتعلقة بأربعة من أهمّ مشاريعها الرقمية الحيوية؛ بيان والخزنة وألماس وبوابتك.

وأكّد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، حرص الدائرة على مواصلة تسخير أحدث التطورات التقنية الكفيلة بالمساهمة في تحقيق الغايات الواردة في خطتها الاستراتيجية 2021، والمتمثلة بإسعاد المعنيين وتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، علاوة على ضمان استمرارية الكفاءة المالية للحكومة، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى وضع دبي على خريطة أسعد المدن وأكثرها ذكاء في العالم.

بيان

تعرض دائرة المالية، خلال مشاركتها في جيتكس، التطورات الحاصلة في مشروعها "بيان"، الذي يهدف إلى تطوير عمليات التحليل المالي وتتبّع التقارير واللوحات البيانية، ما يساهم في دعم اتخاذ القرار المالي الحكومي. ويساهم المشروع في تحقيق الاستدامة المالية والإدارة الرشيدة للمال العام، كنتيجة لتحسين العمليات والارتقاء بالإجراءات واتباع أفضل الممارسات في القطاع المالي.

وقال عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أن المشروع يمكّن الجهات الحكومية في إمارة دبي من متابعة شؤون موازناتها بسهولة ويُسر، مشيرًا إلى أن لوحة "بيان" المبتكرة تتيح المجال أمام الدائرة، في المقابل، للاطلاع على التقارير المالية وبيانات الموازنة للجهات الحكومية من جوانب متعددة وقال: "سيكون بوسع المسؤولين في الجهات الحكومية الاطلاع الفوري على البيانات المتعلقة بموازنات جهاتهم، ما من شأنه تمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على المعرفة الدقيقة بالمعطيات والمتغيرات".

الخزنة

كذلك تعرض دائرة المالية مشروع "الخزنة" الذي يُعدّ منصة لأتمتة عمليات طلبات التدفقات النقدية وتحويلها للجهات الحكومية، وعرض دفعات القروض والصكوك والالتزامات النقدية الراهنة على الحكومة، مع إحداث الترابط مع البنوك بُغية تحقيق القدرة على الرصد اليومي لبيانات الأرصدة المتاحة لكل جهة من جهات حكومة دبي.

وقال جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية، إن مشروع "خزنة" كفيل بالمساهمة في رفع كفاءة إدارة المال العام وتعزيز الرقابة على تنفيذ الموازنة، لافتًا إلى قدرته على المساعدة في اتخاذ القرارات النقدية الحكومية، وأضاف: "تدير دائرة المالية أكثر من 400 حساب مصرفي حكومي وتتعامل مع 13 مصرفًا في معاملاتها المالية التي تُجرى بالتنسيق مع 130 جهة حكومية. وقد أحدثنا مشروع "خزنة" لتمكيننا من التنبؤ بالتدفّقات النقديّة للمصروفات والإيرادات بناء على بيانات السنوات السابقة، والوقوف على حالة التسويات البنكية مع استعراض آخر ملخصِ تسوياتٍ اعتُمد لجميع الحسابات المصرفية التي تديرها الدائرة".

ألماس

وأعلنت دائرة المالية خلال جيتكس عن استمرارها بنجاح في المرحلة الثانية من مشروع تطبيق دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية (ألماس)، الذي يرمي إلى تعزيز الشفافية وبلورة الدقة في حساب تكاليف الخدمات الحكومية. ويرمي المشروع، بحسب المري، إلى المساهمة في تحقيق خطة دبي 2021 عبر اتباع أرفع معايير الاستدامة المالية وتنمية الموارد الحكومية، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دائرة المالية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في فرض جميع الرسوم الحكومية وتطبيقها في الإمارة.

وأضاف المري: "حرصت حكومة دبي على تحقيق التوازن في الإيرادات من مختلف قنواتها بما يحقق المصلحة العامة، ومن هنا جاء التركيز على أهمية وجود قواعد متينة لتغيير هيكل الرسوم الحكومية تبدأ من وضع دليل موحّد لاحتساب تكاليف الخدمات الحكومية، وتطبيقه، ليكون أساساً لإدخال التغييرات في أسعار الرسوم الحكومية لاحقاً بناء على العوامل المتنوعة التي تؤثر في تسعير الخدمات الحكومية".

بوابتك

كذلك تعرض دائرة المالية في جيتكس مشروع "بوابتك" الذي يشكّل بوابة لطلب الخدمات والدعم الفني تتيح أتمتة طلب الخدمات والعمليات الداخلية والخارجية وتقديمها في إطار استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، من أجل تسريع إجراءات العمل في الدائرة. ويمكن من خلال "بوابتك" تقديم طلبات الحصول على 124 خدمة بينها 13 خدمة خارجية، فيما تتوزع الخدمات الداخلية، وعددها 111 خدمة، بين الموارد البشرية، والاتصال والإعلام، والخدمات الإدارية، وخدمات دعم الأنظمة، وخدمات الدعم التقني.

وأشادت هدى حمدان الشيخ المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية بالتحوّل الواسع والملموس في العمليات الداخلية، مؤكّدة أن دائرة المالية نجحت في إطار استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية في خفض استهلاك الأوراق بنسبة تجاوزت 90 بالمئة، لا سيما في العمليات الداخلية، وأضافت: "نفخر في دائرة المالية بكوننا من بين الجهات الحكومية السباقة في إنجاح استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، استجابة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لا سيما وأن سنة واحدة باتت تفصل حكومة دبي عن الالتزام الكامل بالوصول إلى حكومة بلا أوراق في 12 ديسمبر 2021، وهو الموعد الذي حدده سموّه".