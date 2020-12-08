«العويس الثقافية» توثق «رواية الشباب في الإمارات»

دبي (وام) - صدر حديثاً عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية كتاب جديد بعنوان «رواية الشباب في الإمارات دراسات وأبحاث» لمجموعة باحثين.

وضمت مجموعة الباحثين كلاً من إبراهيم الهاشمي «غواية النشر، الرواية الإماراتية بين الكم والكيف» وعبدالفتاح صبري «الرواية الإماراتية، من سرد الماء والصحراء إلى سرد الذات» والدكتور صالح هويدي «الحضور المهيمن للمرأة في الخطاب الروائي الإماراتي، فتحية النمر نموذجاً» وعزت عمر «أثر الحداثة وما بعدها في رواية الشباب الإماراتي»، والدكتورة أمينة ذيبان «في فمي لؤلؤة: الماء هل يؤرخ سرداً» وسامح كعوش «شباب الرواية لا رواية الشباب../حارس الشمس/ لإيمان اليوسف أنموذجاً» والدكتور أحمد الزعبي «فضاءات الرواية الإماراتية الجديدة، رواية:/عيناك يا حمدة/ ورواية:/طوي بخيتة/ أنموذجاً» وإسلام أبوشكير «الرواية الإماراتية والتأسيس الجديد/غرفة واحدة لا تكفي/ لسلطان العميمي».

واحتوى الكتاب على شهادات لروائيين إماراتيين: «المتعة أم التأثير» لعبدالله النعيمي، و«خيارات صحيحة» لفتحية النمر، و«سؤال الأنا والمكان» لريم الكمالي، و«فتح النوافذ والبواب» لإيمان يوسف، و«هوس الكتابة» لبدرية الشامسي، و«الكتابة أمانة» لمريم الغفلي.

ويحمل هذا الكتاب الرقم 23 في سلسلة الندوات التي تنظمها مؤسسة العويس الثقافية، حيث كانت المؤسسة قد عقدت «ملتقى رواية الشباب في الإمارات» خلال يومي 26 و28 سبتمبر 2017 وتم تقديم مجموعة من الأبحاث والشهادات لنخبة من النقاد والكتاب والروائيين الإماراتيين والعرب، رصدوا خلالها تطور الرواية في الإمارات، وحللوا ظاهرة الإقبال على هذا الفن بشكل لافت في السنوات الأخيرة.