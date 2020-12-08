«الطاقة - أبوظبي» تتعاون مع «ديل» في مجال تكنولوجيا وأمن المعلومات

دبي (الاتحاد) - وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة «ديل» العالمية للتكنولوجيا من أجل تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا وأمن المعلومات في الدائرة، والوصول إلى مستويات متطورة تدعم مساعي لدائرة في تطوير كامل قطاع الطاقة في الإمارة.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التعاون الاستراتيجي القائم بين دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة «ديل» التكنولوجية، من خلال الاستفادة من خبرات الشركة في المجال التقني وأمن المعلومات، واستكشاف مجالات التعاون المختلفة.

جاء توقيع الاتفاقية خلال فعالية عقدت على هامش مشاركة دائرة الطاقة في «أسبوع جيتكس للتقنية 2020» الذي يقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي. ووقع الاتفاقية المهندس محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، وفادي ريشماني المدير العام في «دل إي إم سي» لدولة الإمارات، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتشمل مجالات التعاون، بحسب الاتفاقية، التدريب والتطوير والبحوث في أمن المعلومات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات بهدف وضع منظومة تعاون متكاملة في مجال التكنولوجيا والطاقة خلال الفترة المقبلة.

وقال المهندس محمد بن جرش الفلاسي: «تعمل دائرة الطاقة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية من أجل دعم جهودها الرامية إلى تطوير قطاع الطاقة، وتوفير السبل والممكنات كافة للارتقاء بقدراتها، من خلال توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وتعزيز أمن المعلومات، ودعم قدرات مختلف الكوادر البشرية داخل الدائرة من خلال التدريب المستمر».