«المالية» تستعرض 5 مشاريع وخدمات رقمية

دبي (وام) - تستعرض وزارة المالية، خلال مشاركتها ضمن منصة الحكومة الاتحادية في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، خمسة مشاريع وخدمات رقمية مبتكرة، تتمثل في «الجيل الجديد من منظومة الدرهم الإلكتروني»، و«التطبيق الذكي للوزارة»، و«مشروع التقارير الذكية»، إضافة إلى خدمتي «سجل الموردين» من قطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة و«رد الإيرادات المستحقة للمتعاملين»، في إطار التزامها بتنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في التحول من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية.