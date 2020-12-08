طيران الإمارات تشهد إقبالاً كبيراً على السفر في موسم العطلات

تتوقع طيران الإمارات في ظل الطفرة الكبيرة على طلب السفر في موسم العطلات أن يزيد عدد الركاب المغادرين عبر المبنى 3 مطار دبي الدولي على 200 ألف راكب.. ووفقاً لسجل حجوزات الناقلة فإن حركة المسافرين سوف تصل إلى الذروة يوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر الجاري، وسيبدأ معدل حركة المسافرين بالارتفاع اعتبارا من اليوم وحتى يوم الإثنين 21 ديسمبر الجاري.

كما تبين أرقام الحجوزات أيضا أن أكثر من 200 ألف مسافر سيصلون إلى دبي على رحلات طيران الإمارات خلال هذه الفترة.

وقالت طيران الإمارات أن على المسافرين التحقق من متطلبات السفر إلى وجهاتهم والوصول والتواجد في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة وينصح المسافرون باحتساب وقت إضافي لتجنب أي تأخير متوقع بسبب كثافة حركة المرور على الطرق المؤدية إلى المبنى 3 في مطار دبي الدولي.. كما ينبغي على المسافرين إنهاء إجراءات السفر في المطار قبل ثلاث ساعات من موعد الإقلاع أياً تكن درجة سفرهم وستغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.

ويمكن للمسافرين إنجاز إجراءات سفرهم عبر الإنترنت خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة كما يتوجب عليهم زيارة كاونترات إنهاء إجراءات السفر في المطار للحصول بطاقة الصعود إلى الطائرة والتحقق من المستندات المطلوبة في كل وجهة.

وبالإضافة إلى كاونترات إنهاء إجراءات السفر التي يديرها موظفو طيران الإمارات توفر الناقلة لعملائها خيار استخدام أكشاك الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر وتسليم الحقائب وهناك 8 أكشاك و16 جهازاً لتسليم الحقائب في المبنى 3 ما يسهم في تقليل وقت انتظار العملاء خلال فترات الذروة.

وتتوفر الخدمة للمسافرين إلى جميع الوجهات باستثناء الولايات المتحدة الأميركية وكندا والصين والهند وهونج كونج بسبب المتطلبات الإضافية لهذه الدول.

ويمكن لركاب طيران الإمارات أيضاً استخدام المسار البيومتري الذي يوفر لهم تنقلا سلسا من دون تلامس في المبنى 3 مطار دبي الدولي.

ويحد المسار السريع من عمليات التحقق من المستندات ويختصر زمن الانتظار في الطوابير.

كما يتوفر للمسافرين خيار استكمال إجراءات الهجرة باستخدام أحدث التقنيات البيومترية القائمة على التعرف على الوجه عبر بوابات الصعود إلى الطائرة والنفق الذكي.

وبعد إنهاء إجراءات السفر ينصح المسافرون بالتواجد عند بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات إذ تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها.