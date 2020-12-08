الذهب يرتفع لذروة أسبوعين بفضل آمال التحفيز الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب لذروة أسبوعين اليوم الثلاثاء بفضل آمال في توصل مشرعين أميركيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي لتخفيف التبعات الاقتصادية لتنامي الإصابات بفيروس كورونا.



وصعد الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1869.06 دولار للأوقية (الاونصة) بحلول الساعة 0504 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر عند 1871.52 دولار.

وزاد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1873.50 دولار للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 24.65 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 1021.50 دولار بينما كسب البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2333.74 دولار.