افتتاح مركز لولو الوفاء للتجارة الإلكترونية في آيكاد مصفح

افتتحت مجموعة لولو رائدة البيع بالتجزئة، مركز الوفاء الحصري للتجارة الالكترونية لزيادة تعزيز عمليات البيع الرقمي في الإمارات. تم تصميم المركز اللوجستي على طراز عالمي ليكون بمثابة مركز توصيل في أبوظبي والمناطق القريبة، مع قدرة استيعابية تسع لكل أصناف المنتجات، ابتداءً من المنتجات الطازجة والمجمدة إلى مختلف السلع التموينية.

وقد تم افتتاح المركز رسمياً بواسطة عبدالعزيز باوزير، المدير التنفيذي للقطاع التجاري بزونزكورب وبحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية. وبمشاركة عدد من كبار الشخصيات ومديري زونزكورب المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومديري لولو.

وبهذه المناسبة قال يوسف علي موسليام: "يعتبر التسوق الإلكتروني بدون شك هو مستقبل البيع بالتجزئة وساهمت كارثة الوباء في تعزيز هذا القطاع بعدد أكبر من المتسوقين لتجربة تسوق آمنة وسهلة. لقد شهدنا زيادة كبيرة على الطلبات عبر الإنترنت خلال الشهور الاخيرة، ولذلك سيساعد هذا المركز في خدمة المزيد من العملاء بصورة أسرع وأكثر فعالية".

افتتاح مركز لولو الوفاء للتجارة الإلكترونية في آيكاد مصفح

ويوفر مركز الوفاء مرافق تبريد متميزة للمنتجات يمكن التحكم في درجة حرارتها ووسائل تحضير الطعام في المنازل من أجل التعامل بشكل آمن وصحي. وهنالك خطط جارية لتوسعة الجانب اللوجستي داخل نفس الموقع لخدمات أفضل وأشمل.

وأضاف يوسف علي: "أود ان أتقدم بالشكر الجزيل لإدارة زونزكورب ولكل الطاقم العامل لدعمهم الكبير وتعاونهم في اعداد هذا المركز في وقت قياسي".

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