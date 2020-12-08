قاض أميركي ثانٍ يوقف حظر "تيك توك"

أصدر قاض أميركي ثان أمراً قضائياً أولياً يمنع وزارة التجارة الأميركية من فرض قيود على تطبيق تيك توك لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة المملوك للصين.

وتقول الشركة المالكة لتيك توك إن القيود ستحظر استخدامه فعليا في الولايات المتحدة.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية كارل نيكولز في واشنطن الأمر بعد أكثر من شهر على قيام قاض أميركي آخر في ولاية بنسلفانيا بمنع القيود التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر.

ولم تعلق وزارة التجارة أو تيك توك على الأمر القضائي الجديد.