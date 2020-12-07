دبي ترسم خريطة طريق عالمية لاستئناف صناعة المهرجانات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة انطلاق فعاليات الدورة السادسة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق، والتي ستسمر لمدة سبعة أسابيع متواصلة، خلال الفترة من 17 ديسمبر، وحتى 30 يناير 2021، بمشاركة أكثر من 3500 محل تجاري و900 علامة تجارية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية في أنحاء الإمارة كافة.

وتشكل الدورة الجديدة نقطة فارقة في مسيرة المهرجان التي لم تتوقف على مدى 26 عاماً، كونها تأتي في وقت يواجه في العالم تحديات غير مسبوقة نتيجة جائحة «كوفيد - 19»، بحسب أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الذي أكد أن هدف الإمارة من تنظيم المهرجان هو إبراز قدرات الإمارة في تنظيم فعالياتها رغم التحديات والأزمات، ومساهمة منها في وضع معايير وخريطة طريق عالمية لاستئناف زخم صناعة المهرجان الضخمة التي توقفت لأشهر عدة بسبب الجائحة، منوهاً بنجاح تجربة تنظيم مفاجآت الصيف في وقت الإغلاق العالمي. وأشار الخاجة إلى أن دبي تبعث من خلال تنظيم المهرجان رسالة إلى العالم بأنها جاهزة لاستقبال الزوار من مختلف الوجهات وفقاً للمعايير والتدابير الاحترازية التي تضمن سلامتهم، متوقعاً أن يسهم المهرجان في تعزيز الحركة السياحية من الخارج، وكذلك تحفيز مبيعات التجزئة.

وأكد الخاجة، خلال مؤتمر صحفي افتراضي أمس للإعلان عن تفاصيل المهرجان، استفادة دبي، من بنيتها التحتية الذكية في تنظيم فعاليات المهرجان الذي سيقام تحت شعار «اكتشف عالماً من الروائع»، مشيراً إلى حرص مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، على تجديد الحدث السنوي بعروض ترويجية وأنشطة تنعش قطاعي التجزئة والسياحة، وكذلك لتقديم دورة مميزة أخرى من المهرجان.