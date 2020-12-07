الأسهم المحلية «تتماسك» بالمنطقة «الخضراء»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حافظت أسواق المال المحلية على مكاسبها بدعم من السيولة الكبيرة التي توافرت للتداولات خلال يوم أمس، وأغلقت في المنطقة «الخضراء» رغم عمليات جني أرباح نفذها مضاربون.

وشهدت جلسة أمس تداولات بقيمة 1.06 مليار درهم، وهو معدل في قيمة التداول أعلى بكثير من متوسط قيمة التداولات اليومية خلال العام.

ويعتبر استمرار التداول بقيمة تتجاوز المليار درهم خلال اليومين الماضيين مؤشراً مهماً على دخول سيولة كبيرة لأسواق المال، ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق.

وتفصيلاً، أغلق المؤشر العام لسوق العاصمة أبوظبي على مستوى 5042.4 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.18%، مقارنة مع أول أمس، وشهدت الجلسة إبرام 4814 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 580 مليون درهم.

وقدم سهم بنك أبوظبي الأول دعماً للمؤشر العام بارتفاعه 1.09% عند سعر الإغلاق البالغ 13.040 درهم، كما تماسك سهم بنك أبوظبي التجاري وأغلق دون تغيير.

وفي سوق دبي المالي، أغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 2482.7 نقطة، بارتفاع نسبته 0.03%، بعد إبرام 7265 صفقة خلال الجلسة، تم من خلالها تداول 351 مليون سهم بقيمة 476 مليون درهم.

وحظي المؤشر العام بدعم من السهمين الأثقل بالسوق، وهما إعمار الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 0.87% عند سعر 3.47 درهم للسهم، وكذلك الإمارات دبي الوطني الذي أغلق عند مستوى 10.90 درهم، للسهم مرتفعاً بنسبة 1.86%.

وقال جمال عجاج الخبير الاقتصادي: إن أسواق المال المحلية أظهرت تماسكاً قوياً خلال جلسة الأمس، رغم عمليات جني أرباح جاءت أسرع من التوقعات، نفذها مضاربون في السوق، عقب الارتفاع الكبير يوم أول أمس.

وأوضح عجاج أن أسواق المال أغلقت رغم ذلك في المنطقة «الخضراء»، وحافظت على مكاسبها السوقية التي حققتها أول أمس، وسط تداولات ظلت قوية، إذ تجاوزت قيمتها المليار درهم لليوم الثاني على التوالي.

وأضاف: إن أحجام التداول التي شهدناها خلال اليومين الماضيين تعزز الثقة بالأسواق المحلية، فهي أعلى بكثير من المعدل الوسطي لحجم التداولات اليومية خلال العام الجاري.

وأكد عجاج، أن ثقة المستثمرين في أسواق المال المحلية، تعززت مع ورود العديد من الأنباء عن بدء تحسن أداء القطاع السياحي والفندقي والعقاري والنقل وغيرها من القطاعات، التي تعتبر مؤشرات حيوية على مستويات النشاط والحركة في الاقتصاد الوطني.

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