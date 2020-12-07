«أبوظبي للاستثمار» يدعم أبحاث التكنولوجيا الزراعية

أبوظبي (الاتحاد)

يقدم مكتب أبوظبي للاستثمار حوافز مالية وغير مالية لشركة «فريش تو هوم»، أكبر علامة تجارية متكاملة على شبكة الإنترنت في العالم في مجال التجارة الإلكترونية في الأسماك واللحوم الطازجة؛ بهدف دعم الأبحاث والتطوير التكنولوجي اللازم لزيادة القدرات الحالية في النظام البيئي للتكنولوجيا الزراعية، وتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا الزراعية، من أجل مواجهة تحديات الأمن الغذائي على المستوى العالمي.

وإلى جانب تعاونه مع «فرش تو هوم»، أقام مكتب أبوظبي للاستثمار شراكات فردية مع شركتين تعملان في مجال التكنولوجيا الزراعية، هما «بيورهارفست» و«نانوراكس». ومع شركة فريش تو هوم، ستتلقى الشركات الثلاثة حوافز مالية وغير مالية يصل مجموعها إلى 152 مليون درهم إماراتي، من أجل زيادة عملياتها في أبوظبي والاستفادة من بيئة الابتكار والبنية التحتية القوية في الإمارة، ما يؤدي إلى تعزيز الابتكارات ونشرها في سلسلة القيمة الزراعية.

إلى ذلك، قال طارق بن هندي المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار: «شركة (فريش تو هوم) جزء من شبكة ناجحة تضم شركات تكنولوجيا زراعية، ومزارعين ومؤثرين زراعيين آخرين في أبوظبي، وستسهم خبراتها في تطوير القدرات العامة للنظام البيئي، مع الاستفادة أيضاً من الشراكات، والفرص، والدعم لتعزيز المرحلة التالية من النمو»، مضيفاً: «نتطلع إلى العمل مع (فريش تو هوم) على تقديم ابتكارات جديدة تساعد في تحقيق هدفنا: تحويل الصحراء الجرداء إلى أرض خضراء».

وقال شان كادافيل، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي شركة «فريش تو هوم»: «نستخدم أحدث الأبحاث في الذكاء الاصطناعي والاستزراع السمكي لزيادة الأمن الغذائي بطريقة مستدامة مع تقديم قيمة أفضل للمستهلكين، والصيادين والمزارعين، ولتحقيق هذه الغاية، فإننا نخطط لجلب براءة الاختراع الأميركية الخاصة بنا المتعلقة بتكنولوجيا تبادل السلع الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنصتنا الخاصة بمتاجر البقالة الإلكترونية وتكنولوجيتنا الخاصة بالاستزراع السمكي في المزارع الصغيرة إلى أبوظبي، وتعزيز الإنتاج الغذائي والتوزيع في المنطقة».