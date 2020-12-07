«اللولو» ينضم إلى «إمباي» في حلول الدفع اللاتلامسي

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة اللولو، أنها أصبحت أوّل منافذ التجزئة الرئيسين الذين اشتركوا في خدمات «إمباي»، أوّل منظومة متكاملة للدفع اللاتلامسي في العالم برصيد فوري، ويعد «إمباي» تطبيقاً للدفع الآمن للتعاملات غير النقدية، تم تصميمه وتطويره ضمن إطار برنامج الحكومة الذكية في دولة الإمارات.

وتم توقيع الاتفاقية في دائرة التنمية الاقتصاديّة بدبي بين علي إبراهيم رئيس مجلس إدارة إمباي، وسالم أم أيه مدير مجموعة اللولو، بحضور سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وجيمس ك. فارجيز مدير مجموعة اللولو الدولية، ومنى القصاب الرئيس التنفيذي لـ«إمباي»، وجيجي جورج كوشي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المنتجات.

وبإمكان عملاء «اللولو» الآن استخدام «إمباي» عبر الدفع اللاتلامسي (Tap and Pay) بأمان عند التسوق في جميع متاجر اللولو، التي يزيد عددها عن 250 متجراً حول العالم. ويمكن للمستخدمين أيضاً إجراء مدفوعات مختلفة من داخل التطبيق مثل الدفعات الحكومية وطلب الطعام عبر «الإنترنت» ودفعات الرسوم الدراسيّة ومدفوعات الخدمات الاستهلاكية وغيرها، ويوفّر «إمباي» كذلك تسهيلات ائتمانية فورية للأشخاص الذين يحتاجون إلى تمويل لتسديد الدفعات المختلفة من دون الحاجة إلى زيارة البنوك واستكمال الإجراءات الرسمية الطويلة.

إلى ذلك، قال علي إبراهيم، نائب المدير العام لاقتصادية دبي ورئيس مجلس إدارة «إمباي»: «يتطلع نظامنا الآمن للدفع والمتعدد الأوجه وغير النقدي إلى بناء منصة ملائمة وآمنة للوصول إلى مجموعة أوسع من الجمهور». وقال سالم أم إيه، مدير مجموعة «اللولو»: «التعاون مع (إمباي) يهدف إلى توفير خيار دفع غير نقدي ولا تلامسي للمتسوقين لدينا، وصولاً إلى تجربة تسوق مبتكرة ومريحة وآمنة داخل المتجر وعبر الإنترنت».

وقالت منى القصاب، الرئيس التنفيذي لشركة «إمباي»: «عبر التوقيع مع سلسلة متاجر التجزئة الأكثر شهرة في منطقتنا - اللولو، سنتمكن من بناء جمهور أكبر يستمتع بشراء المنتجات بلمسة واحدة وبطريقة بسيطة وذكية وسريعة وآمنة».